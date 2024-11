Most u Omišu ide u rekonstrukciju: Uz radove od 200 dana, kolaps je neizbježan

Most dužine 102 metra građen je kada se Jadranska magistrala probijala kroz Dalmaciju. Izgrađen je 1961. godine prema projektu poduzeća Inženjerski projektni zavod iz Zagreba, projektirao ga je Kruno Tonković , a izgradila beogradska Mostogradnja.

A dok se budu odvijali, zatvarat će se jedan pa drugi trak naizmjenice, tako da promet s jedne na drugu stranu ne bi bio potpuno zaustavljen. Kako će to izgledati kada rijeke turista, što automobilima, što pješice, krenu s jedne strane Cetine na drugu, nije teško zamisliti. Sam prelazak preko mosta bit će reguliran semaforima.

Tada je imao mogućnost podizanja velikog dijela sa splitske i manjeg s makarske strane, a od 1963. godine otvarao se ručnim pogonom i tako je bilo do 1990. godine, kada je izvedeno njegovo mehanizirano otvaranje i zatvaranje elektromotornim pogonom. Trenutno nije u funkcionalnom stanju na način da bude pokretani most, a glavni razlog njegova lošeg stanja, navodi se u elaboratu koji je izradio IGH, dotrajalost je konstruktivnih elemenata i opreme u agresivnom morskom okolišu.

Dodajmo da Hrvatske ceste, koje su naručitelj radova, trenutno provode i javnu nabavu za čuvenu omišku S-krivinu, a ona se nalazi nekoliko stotina metara istočnije od mosta. Planirano izvođenje radova na njoj također iznosi dvjesto dana pa nije isključeno da se oni u nekom trenutku preklope.

Dogodi li se to, Omiš će u to vrijeme biti najbolje zaobilaziti. Samo što to neće moći učiniti svi oni koji zbog posla, obrazovanja ili zdravlja javnim prijevozom iz mjesta istočno od Omiša putuju u Split.