MORH: Završena ovogodišnja protupožarna sezona

Ministarstvo obrane u utorak je izvijestilo o protupožarnoj sezoni koja je trajala od 1. lipnja do 15. listopada te je podsjetilo da je manje požara bilo zahvaljujući uspostavi Operativnoga vatrogasnog zapovjedništva i uporabi besposadnih letjelica i pjenila za gašenje.

Pri gašenju požara upotrebljavala su se i pjenila, čime se povećala učinkovitost, smanjila potrebna količina vode te spriječilo širenje požara nanošenjem zaštitnoga sloja ispred crte požara.

"Zračne snage bile su angažirane na 78 požarišta, od kojih je većina (63) bila u tri južnohrvatske županije (Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj)", napominje MORH i dodaje kako su u Zadarskoj županiji buknula 23 požara, u Splitsko-dalmatinskoj 22, Šibensko-kninskoj 18, Dubrovačko-neretvanskoj 13 te po jedan u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji.

Zračne snage ostvarile su gotovo 483 sata leta, pri čemu je izbačeno 10.063 tone vode i potrošeno 2538 litara pjenila, a helikopterima Mi-8 MTV prevezeno je 115 vatrogasca i vojnika te 14,6 tona tereta.



Kopnene vojne snage bile su, podsjeća MORH, angažirane tri puta, i to u Lokvi Rogoznici kod Omiša (od 11. do 12. kolovoza) sa 103 pripadnika, na požarištu Mokalo-Podstup kod Orebića na Pelješcu (od 25. do 28. rujna) sa 102 pripadnika i u Kuli Norinskoj (od 26. do 28. rujna) s 52 pripadnika.

MORH ističe kako je, osim gašenja požara, u županijama uz obalu provedeno i 67 izviđanja protupožarnim zrakoplovima, a tim besposadnih zrakoplovnih sustava (BZS "Skylark I") za rano otkrivanje požara bio je angažiran 11 puta.

Protupožarna sezona bila je produžena do 15. listopada odlukom ministra Damira Krstičevića.