Helikopter pomaže zemaljskim snagama na požarištu kod Orebića

Posada helikoptera Mi-8 MTV iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) angažirana je u nedjelju u prevoženju vatrogasca i spremnika vode, tzv. 'kruški', iz Orebića do nepristupačnih područja na požarištu kod Orebića na Pelješcu, priopćeno je iz Ministarstva obrane RH

Kopnene vojne snage bile su angažirane tri puta, i to na požarištu Lokva Rogoznica kod Omiša od 11. do 12. kolovoza, s ukupno 103 pripadnika PP NOS OS RH, na požarištu Mokalo-Podstup kod Orebića na Pelješcu od 25. do 27. rujna, s ukupno 102 pripadnika PP NOS OS RH te na požarištu Kula Norinska od 26. do 27. rujna, s 52 pripadnika.

'Uz gašenje požara, provedeno je i 67 protupožarnih izviđanja s protupožarnim avionima u županijama priobalja, dok je tim besposadnih zrakoplovnih sustava (BZS 'Skylark I') za rano otkrivanje požara bio angažiran 11 puta', podsjećaju iz MORH-a.