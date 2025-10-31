Deur: Orešković me nazvala smećem; Orešković: Zbog vaših laži mi danas svi prijete

Saborski Klub HDZ-a izrazio je zgražanje i zaprepaštenje "lajkom” koji je zastupnica DOSiP-a Dalija Orešković stavila uz komentar na facebooku u kojem se branitelja Jean-Michela Nicoliera naziva plaćenikom, a kolege sa saborske ljevice pozvao da kažu podržavaju li stav Orešković

Na konferenciji za novinare u Saboru podsjetili su na Nicolierov ratni put, a Ante Deur poručio je kako je njemu kao branitelju, kao i drugim braniteljima od kojih su ga mnogi i zvali, kao i drugi građani, vrlo teško. Potresen činom zastupnice Orešković koji je opisao monstruoznim, upozorio je da nije prvi puta da ta zastupnica na sličan način istupa, no da je ovoga puta "prelilo čašu”. Među inim je naveo da je Orešković branitelje i prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana nazvala karcinomom hrvatskog društva te se zapitao "što joj smeta u vrijednostima na kojima je nastala hrvatska država, zašto tolika mržnja, otkud to potječe”. "Da takva jedna osoba, koju je hrvatski narod izabrao u Sabor, može nazvati plaćenikom čovjeka koji je došao iz Francuske pomoći hrvatskom narodu, osjećao emocije i sve što je tada prolazio hrvatski narod, oni ljudi u skloništima koji su bili bez pitke vode i svaki dan ginuli”, dodao je Deur. Deur: Orešković me danas nazvala smećem Zamolio je medije "da jasno prozbore o tome”, a sve saborske zastupnike da se očituju, posebno klub SDP-a na čijoj je listi Orešković ušla u Sabor. "Ona je rekla da nije ništa rekla nego da je lajkala. Lajkati takvo nešto po meni je još opasnije nego izjaviti, jer je podmuklo i opasno”, ocijenio je Deur te naveo da ga je Orešković danas u prolazu u saborskome kafiću "nazvala smećem”. "Prošla je pokraj mene iz čista mira. To pokazuje kolika bol u toj ženi postoji”, rekao je Deur, dodavši da kao kršćanin prema njoj osjeća sažaljenje. Orešković: Nastavak HDZ-ovog progona Nije dugo trebalo čekati na odgovor, zastupnica Orešković je ponovno odgovorila oštro i bez zadrške.U objavi na Facebooku Orešković je poručila da Deurova optužba nije ništa novo, nego nastavak dugogodišnjeg HDZ-ovog obrasca političkog progona.

Zastupnica odgovara na optužbe HDZ-a. Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek

Prenosimo ga u cijelosti: "Otkako je HDZ-ove vlasti, od 90-tih pa do danas, sustavno se provodio linč i progon za HDZ-ov nepodobnih Hrvata. Oduvijek su se građanima koji su kritizirali HDZ-ovo maligno djelovanje lijepile etikete i o njima se pomno plasirane laži. Laž koju je jučer o meni plasirao Ante Deur samo je nastavak te stare HDZ-ove tradicije. Mora se upregnuti sva prljava mašinerija i propaganda da se nekoga proglasi neprijateljem države, kako to ne bi bila njihova korupcija i rehablitiranje ustaštva i NDH. HDZ-u sam jučer rekla da za njih nema dalje. Ovo je njihova zadnja politička stanica. Nakon okruglog stola o Jasenovcu, ne mogu nikada više u odnosu prema ZDS, HOS-u i NDH biti malo manje benevolentni, malo manje crni. Ustaštvu i rehabilitiranju NDH, Andrej Plenković i HDZ otvorili su širom vrata hrvatskih institucija i poželjeli im dobrodošlicu u hrvatskom društvu. Između HDZ-a, DP-a, Domino, Suverenista, Mosta i Crkve, nema bitnih razlika. Mržnja prema ustavnim temeljima, mržnja prema civilizacijskim vrijednostima, mržnja prema našoj povijesti i identitetu, to je politička ostavština Andreja Plenkovića i HDZ-a. Pogledajte posljedice, pogledajte smeće koje su po Hrvatskoj prosuli. Društvene mreže i portali preplavljeni su stotinama i tisućama komentara punih prijetnji i govora mržnje protiv mene, kao i protiv drugih koji o HDZ-u kritički govore, uz obilje poklića za dom spremni. Od stoke sitnog zuba, vragova različitih boja, od vještica iz Ria do vještice i sotone kojoj premijer poručuje Auf Wiedwrsehen, a svećenik neka u patnji umre, došli smo do današnje Hrvatske. Ne brinite. Svjesni su u vlasti da nakon jučerašnjeg govora Ante Deura u sabornici, niti meni niti ikome iz moje obitelji ništa se ne smije dogoditi, jer se od lavine koju su HDZ-ovci ciljano protiv mene pokrenuli pred svijetom ne bi mogli oprati. E to je skandalozno, sramotno i do sada neviđeno."

Zadro: Neću šutjeti Tomislav Zadro, sin Blage Zadre, poručio je da neće šutjeti "zbog istine". "Mi koji smo branili domovinu i dali svoje najbliže nećemo šutjeti, ne radi politike, nego radi istine o Domovinskom ratu. Jean-Michel za mene je simbol ljudskosti i hrabrosti, čovjek koji je došao iz Francuske u pakao Vukovara, zajedno s nama rame uz rame, stao uz narod koji se borio za svoju slobodu”, rekao je te ustvrdio kako je nazvati ga plaćenikom "uvreda za Domovinski rat”. Podsjećam, dodao je, plaćenikom su ga zvali oni koji su ga zvjerski mučili i ubili, a Hrvatska je sagrađena na žrtvi ljudi poput Nicoliera i naša je dužnost da tu istinu branimo. I zastupnik Tomislav Mažar podsjetio je na prijašnje istupe zastupnice DOSiP-a, među njima i na to da je premijera Andreja Plenkovića usporedila s Adolfom Hitlerom te rekla da sa zastupnicima HDZ-a treba "kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata”. "Tamo gdje prestaje pristojnost i ljudskost navikli smo da počinje Dalija Orešković”, poručio je Mažar.

HDZ žestoko napao Orešković jer je lajkala komentar o Jean-Michel Nicoleiru na Facebooku. Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek

Poziv za lijevu oporbu Lijevu oporbu pozvao je da se javno odredi, odnosno kaže osuđuju li postupak zastupnice Orešković. "Pozivam hrvatsku ljevicu da se jasno i nedvosmisleno odredi jesu li i oni za to da je junak Domovinskog rata i heroj Jean-Michel Nicolier, likvidiran na Ovčari, plaćenik kojeg se treba sramiti spominjati ili osuđuju postupak Dalije Orešković i čvrsto se odmiču o od toga”, rekao je.