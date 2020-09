Mogu li MiG-ovi u borbu noću? MORH 'demantirao' legendarnog pilota, a on im odgovorio: 'Ako ne znate, pitajte. Ili sapunate dasku ili ste nesposobni uhljebi'

Legendarni pilot HRZ-a, umirovljeni brigadir Ivan Selak, odgovorio je na svom profilu na Facebooku na tvrdnje Ministarstva obrane da avioni MiG-21, koje Hrvatska ima u sastavu svog Ratnog zrakoplovstva, nisu opremljeni za provedbu zadaća noću. U odgovoru nije štedio 'one koji u javnosti istupaju u ime MORH-a'

Nije dugo trebalo čekati da Selak odgovori na neistinite tvrdnje iz Ministarstva, a to je učinio na svom profilu na Facebooku. U podugačkoj objavi objasnio je osobi koja je pisala MORH-ov demanti da MiG-21 može letjeti i obavljati zadaće i noću te je to potkrijepio preslikama iz 'Metodskog uputstva za borbenu primenu aviona L-17' (priručnika iz JNA), kao i vlastitom fotografijom snimljenom tijekom jednog noćnog leta. Inače, L-17 je bila vojna oznaka za avion MiG-21 bis u Jugoslavenskom ratnom zrakoplovstvu.

'Dakle da odgovorim, ne ministru jer on to ne treba ni znati, nije njegovo da zna kalibar tenkovske granate, brzinu ispaljenog zrna iz jurišne puške ili može li ili ne može MiG šibnuti raketu... i to još noću. Ali oni koji u javnost istupaju u ime MORH-a to moraju znati - ako ne znate, onda pitajte, ako ne želite pitati, onda ste nesposobni, ako to radite namjerno, onda čovjeku sapunate dasku, četvrtog nema, ili ima, ali onda ste nesposobni uhljebi', piše Selak i nastavlja:

'Citiram vas: 'Borbeni avioni MiG 21 nisu opremljeni za provedbu zadaća noću...' i onda bla, bla, gdje i tko ga je koristio i koristi. Dakle ovo je strašno, da ne odgovorim ja, neka vam odgovori knjiga uputa pilotu za upravljanje avionom L-17 (MiG 21 bis), prva stranica, eto vam slika, pročitajte što piše... danju i noću gospodo, to piše. Još jednom - 'oprema osigurava letenje danju i noću'. Idemo dalje kroz knjigu, jer one služe za čitanje, ova za učenje, napisana na krvi poginulih koji su ga koristili u početku i tijekom eksploatacije. Sljedećih nekoliko slika iz iste knjige (svetog pisma za pilote, znalci moji) govori 'a kako se to leti noću', kako s kabinom, pokretanje, voženje, polijetanje, slijetanje, pa i o osobenostima kad nemaš rasvjetu koju bi trebao imati (eto, ide i bez toga). Kome da vjerujemo??? Pilotskom svetom pismu ili vama ekspertima?'

Selak dalje objašnjava i koje se naoružanje koristi, kao i da je on sam obučio nekoliko hrvatskih pilota u noćnom letenju na MiG-u 21, a cijelu njegovu objavu možete pročitati u nastavku.