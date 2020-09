Modni dizajner iz Srbije u hodniku, ispred vrata matičnog ureda u Iloku izvršio veliku nuždu

Bio je to sve do 11.30 sati jedan sasvim običan radni dan. Negdje u to vrijeme u zgradu županijskog ureda u Iloku ušli su muž i njegova supruga. Radi se o poznatom modnom dizajneru iz Srbije S.V., koji je inače rodom iz Hrvatske, a koji je u skupocjenom automobilu došao do Iloka kako bi obavio neke poslove u matičnom uredu.

I dok je supruga bila u uredu ovaj poznati dizajner izvršio je veliku nuždu u hodniku županijskog ureda i to točno ispred vrata matičnog ureda!!! 'Čovjek je obavio posao i iza sebe ostavio dvije hrpe. Bilo je odvratno. Otišao je potom u toalet, koji je također zaprljao, gdje se presvukao i otišao dalje do pošte svojim poslom. Koliko znam nitko ga nije prijavio, a vidjele su ga i neke radnice. Postoji i video snimak sa nadzornih kamera, rekao je jedan od zaposlenika ureda za Večernji list.