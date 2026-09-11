VIDEO Kijev u plamenu, Ukrajinci zadali bolan udarac Rusima

Najmanje dvije osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima na rusku regiju Tulu, dok je osam ljudi ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima koji su u petak ujutro izazvali požar u deveterokatnici u Kijevu, priopćile su vlasti
Ukrajina, koja se od veljače 2022. brani od ruske invazije, tvrdi da su napadi dio kampanje čiji je cilj „donijeti rat kući” običnim Rusima i povećati cijenu koju Moskva plaća za nastavak sukoba.
I Rusija i Ukrajina poriču da ciljaju civile.
Rusija je ovog tjedna nastavila gotovo neprekidne zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta Moskvi i Kijevu američkih izaslanika predsjednika Donalda Trumpa koji pokušavaju okončati rat što ga je Kremlj započeo invazijom na Ukrajinu 2022. godine.
Snimke Reutersa prikazuju pripadnike službi kako pokušavaju ugasiti požar u stambenoj zgradi u Kijevu, pri čemu je na nizu prozora izbijeno staklo.
Guverner regije Tula Dmitrij Miljajev objavio je na Telegramu da su u noćašnjim napadima dronovima poginule dvije osobe, a još tri su ozlijeđene.
Ukrajinski dronovi također su oštetili civilnu infrastrukturu u gradu Saratovu na rijeci Volgi u središnjoj Rusiji, rekao je regionalni guverner Roman Busargin na Telegramu, dodajući da nema žrtava.
Ruska kompanija za internetsku trgovinu Ozon objavila je na Telegramu da je ukrajinski napad dronom izazvao požar u njezinu logističkom centru u Saratovu. To je jedan od više od dvadeset skladišta u vlasništvu Ozona i njegova najvećeg konkurenta Wildberriesa koja su posljednjih mjeseci bila pogođena napadima.
Regija Saratov česta je meta ukrajinskih zračnih napada, uključujući i napad ranije ovog tjedna. U njoj se nalazi velika rafinerija nafte kojom upravlja državna kompanija Rosnjeft, kao i niz drugih industrijskih i vojnih objekata.
U gradu Volgogradu, južno od Saratova i također smještenom na Volgi, u raketnom napadu ozlijeđene su dvije osobe nakon što su pogođene dvije stambene zgrade. Krhotine su pritom oštetile i industrijski objekt, priopćile su lokalne vlasti na Telegramu.
Vlasti su objavile da je u školi otvoreno privremeno sklonište za stanovnike oštećenih zgrada.
U objavi nisu navedene pojedinosti o industrijskom objektu. Rafinerija nafte u Volgogradu kojom upravlja Lukoil, jedna od najvećih ruskih rafinerija prema kapacitetu prerade, nalazi se na rubu grada.
Reuters nije mogao odmah neovisno potvrditi te navode.