VIDEO Kijev u plamenu, Ukrajinci zadali bolan udarac Rusima

Ukrajina, koja se od veljače 2022. brani od ruske invazije, tvrdi da su napadi dio kampanje čiji je cilj „donijeti rat kući” običnim Rusima i povećati cijenu koju Moskva plaća za nastavak sukoba.

I Rusija i Ukrajina poriču da ciljaju civile.

Rusija je ovog tjedna nastavila gotovo neprekidne zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta Moskvi i Kijevu američkih izaslanika predsjednika Donalda Trumpa koji pokušavaju okončati rat što ga je Kremlj započeo invazijom na Ukrajinu 2022. godine.

Snimke Reutersa prikazuju pripadnike službi kako pokušavaju ugasiti požar u stambenoj zgradi u Kijevu, pri čemu je na nizu prozora izbijeno staklo.