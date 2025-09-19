online prevare

Mlinarić: Nema lake zarade. Ako netko misli ulagati, neka ulaže u državne obveznice

I.Ba./Hina

19.09.2025 u 11:34

Stipo Mlinarić
Stipo Mlinarić Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
I oporbeni i vladajući saborski zastupnici pozvali su u petak građane da budu oprezni kad ulažu na financijskom tržištu, da se klone obećanja o brzoj i lakoj zaradi i da ulažu u državne obveznice, nakon što je nedavno, kako je rečeno, više od 20. 000 Slavonaca bilo žrtvom online prevara

„Preko 20.000 ljudi je prevareno u Vukovaru i Đakovu“, rekao je Stipo Mlinarić (DP), očito misleći na gašenje prevarne piramidalne sheme u koju su ulagali brojni građani nadajući se brzoj i lakoj zaradi, ali su, po svemu sudeći, ostali bez svoga novca.

Nema lake zarade. Ako netko misli ulagati, neka ulaže u državne obveznice uz prinos od 2, 6 posto, pozvao je Mlinarić, pridruživši se tako istovjetnom pozivu Borisa Lalovca (SDP).

Sve što imam, uložio sam u Ministarstvo financija, prinos je 2, 6 posto i siguran je, rekao je bivši SDP-ov ministar financija, pozvavši građane da slijede njegov primjer i da budu oprezni u drugim vrstama ulaganjima.

Građane treba stalno upozoravati na svakakve i svakodnevne prevare, naglasio je Lalovac raspravljajući o izmjeni Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza koja donosi obvezu dubinske analize i razmjenu informacija između članica EU-a o kripto-imovini i elektroničkom novcu što povećava transparentnost te imovine, ali i učinkovitost borbe protiv poreznih utaja i prijevara.

Koliko Hrvata ima novac uložen u kriptovalute, Ministarstvo financija za sada ne zna, no nada se da će kroz sustav razmjene imati bolji uvid u to, kaže državna tajnica Tereza Rogić Lugarić.

I vladajući i oporba pozdravljaju uređenje kripto-tržišta, jer to, ističe Božo Petrov (Most), štiti građane, čuva proračun i stvara pravnu sigurnost.

Zašto država u spomenutoj financijskoj prevari nije aktivirala sve alate da zaustavi takve prevarante?, upitao je Petrov, držeći da bi bilo dobro da Sabor svakih pola godine dobije izvješće o stanju kripto-tržišta.

Anamarija Blažević (HDZ) tumači kako predmetne izmjene ne znače samo usklađivanje s europskim direktivama, nego donose i konkretne koristi poput poštenijeg poreznog sustava, jače borbe protiv utaje i pranja novca. Donose i novosti, a to su obveza dubinske analize i podnošenja informacija u svrhu automatske razmjene informacija o kripto-imovini i elektroničkom novcu, kazala je zastupnica.

tportal
