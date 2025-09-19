Mlinarić: Nema lake zarade. Ako netko misli ulagati, neka ulaže u državne obveznice

„Preko 20.000 ljudi je prevareno u Vukovaru i Đakovu“, rekao je Stipo Mlinarić (DP), očito misleći na gašenje prevarne piramidalne sheme u koju su ulagali brojni građani nadajući se brzoj i lakoj zaradi, ali su, po svemu sudeći, ostali bez svoga novca.

Nema lake zarade. Ako netko misli ulagati, neka ulaže u državne obveznice uz prinos od 2, 6 posto, pozvao je Mlinarić, pridruživši se tako istovjetnom pozivu Borisa Lalovca (SDP).

Sve što imam, uložio sam u Ministarstvo financija, prinos je 2, 6 posto i siguran je, rekao je bivši SDP-ov ministar financija, pozvavši građane da slijede njegov primjer i da budu oprezni u drugim vrstama ulaganjima.

Građane treba stalno upozoravati na svakakve i svakodnevne prevare, naglasio je Lalovac raspravljajući o izmjeni Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza koja donosi obvezu dubinske analize i razmjenu informacija između članica EU-a o kripto-imovini i elektroničkom novcu što povećava transparentnost te imovine, ali i učinkovitost borbe protiv poreznih utaja i prijevara.