Mlade Splićanke odlučile probuditi grad iz zimskog sna u koji upada završetkom turističke sezone i u njega dovesti umjetnike iz cijele regije

'Odlučili smo staviti logotip naše akcije na svaki zatvoreni poslovni prostor u centru grada, pa smo tiskali 35 velikih naljepnica u obliku crvene točke. Mislile smo da će ih biti previše, ali prevarile smo se: nestalo ih je dok smo prošli tri ulice', smiju se Splićanke Kristina Tešija i Jasmina Šarić, koje su s privremeno odsutnom Marinom Batinić organizirale trotjedni umjetnički projekt s utjecajem znatno širim od kulturnog. Barem u Splitu, koji živi svoj zimski san u nedostatku turista i mahom bez tragova života, barem u centru grada

Pauza je proteklih godina trajala znatno duže, kako je i turistička sezona u Splitu bila kraća, a sada je u pravilu ograničena na siječanj i dio veljače. A i mišljenja građana ponešto su podijeljena - mnogima čak odgovara pustoš kako bi došli do predaha, priželjkuju jake kiše koje će temeljito oprati ulice i uživaju u gotovo zaboravljenoj slobodi nesmetanog kretanja vlastitim gradom. Ljeti, kad uzavre ova košnica, domaćem svijetu najlakše je naprosto zaobilaziti je.

'Osam umjetnika - četiri iz Hrvatske i po jedan iz Albanije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova - ovdje će imati svoje rezidencije i otvorene ateljee, bez unaprijed definirane produkcije. No očekujemo da će se kroz vizualnu i filmsku umjetnost ili performanse neki od njih referirati na kontekst u kojem će boraviti', objašnjava nam Jasmina Šarić , koja je u Splitu diplomirala povijest umjetnosti i filozofiju, a obrazovala se u Stockholmu i godinama radi kao freelance kustosica na više različitih projekata, trenutno u Laubi. Radila je i na Sveučilištu u Splitu i u nekoliko nevladinih udruga i galerija, kao i na nizu europskih projekata.

Sugovornice tportala prije tri godine osnovale su platformu Culture Hub Croatia namijenjenu umrežavanju, povezivanju i edukaciji, kao dio slične velike mreže na europskom nivou, a svoj virtualni 'hub' ove zime po prvi put će preseliti u fizičku sferu. I to baš u pet splitskih suvenirnica i mjenjačnica koje trenutno hiberniraju: one će na tri tjedna oživjeti i postati otvoreni ateljei za umjetnike i prostori za građane.

'Dugoročni cilj ovog pilot projekta je da ovakvo korištenje prostora postane praksa. Dosadašnji je diskurs bio uglavnom fokusiran na kritiziranje trenutne situacije, dok će 'Praznine' kritiziranje zamijeniti promišljanjem o prisvajanju i djelovanju u stvarnom vremenu i prostoru i omogućiti svima da barem zimi oblikuju svoj grad i općenito urbani prostor. Uz to, regionalna dimenzija projekta te prisutnost umjetnika iz susjednih zemalja otvorit će prostor za dijalog i promociju regionalne suvremene umjetničke produkcije te pridonijeti boljem međusobnom razumijevanju i poticanju novih suradničkih projekata na međunarodnom nivou', objašnjavaju za tportal autorice, s kojima je u timu i Marina Batinić koja ima diplome iz povijesti umjetnosti i engleskog jezika, ali i upravljanja kulturnom baštinom sa zajedničkog projekta francuskog i španjolskog fakulteta. Batinić godinama radi kao projekt menadžer na različitim kulturnim projektima u Hrvatskoj i Francuskoj, ali i za Europsku komisiju. Angažirana je u Kanal - Centre Pompidou, a trenutno je koordinatorica u SME Edgeryders u Bruxellesu..

U spomenutih pet prostora one, dakako, nisu provalile ili odlučile u njima skvotati; kulturno su se dogovorile s njihovim vlasnicima o najmu i tako će od 15. veljače do 7. ožujka umjetnici ondje boraviti potpuno legalno. Bit će to, pretpostavljamo, zgodna sličica umjetnosti okružene suvenirima, ponekad i onim jeftinim i kičastim.