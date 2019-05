Ruža Tomašić se naljutila: Papa Franjo još jednom sudi Stepincu

'Čemu služi jedna izjava o svetosti, ako nije jasna istina. Ne služi nikome', poručio je papa Franjo, upitan o procesu kanonizacije Alojzija Stepinca. Nije dugo trebalo da uslijede reakcije hrvatskih političara

Među onima koji su reagirali na ovakvu izjavu pape Franje bila je i Ruža Tomašić, koja je Papi poslala i pismo.

'Papa vrlo dobro zna tko je Irinej i da on nije onakav kakvim se želim prikazati. Oni su blagoslivljali tenkove i topove koji su išli na Hrvatsku. Jedan takav ne može biti svjedok. Poslala sam Papi upit kako to da on ne želi čuti istinu ni od Židova koji su svjedočili o tome, o Stepincu koji nije išao u zatvor zato što su mislili da je dao ubijati ljude ili jer nije htio braniti ljude, nego zato jer nije htio da se hrvatska Crkva odvoji od Vatikana i to je bio najveći krimen Stepincu. S ovim načinom Papa Franjo još jednom sudi Stepincu. Zašto se katolici ne bi ne slagali s Papom o ovoj temi, mi koji smo čitali o kardinalu Stepincu znamo koliko je napravio, i Židovi znaju i po meni je malo sramota', kazala je Ruža Tomašić na press konferenciji u Saboru.