Šeks spustio Škori: Plenković nastavlja esencijalno Tuđmanovo djelo

Povodom 20. obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, njegov bliski suradnik i jedan od utemeljitelja HDZ-a Vladimir Šeks rekao je da Tuđmanovu povijesnu ulogu 'treba promatrati istim metrom kao što se s jedne povijesne distance promatraju povijesne ličnosti u cijelom svijetu'

'Dakle, sve povijesne ličnosti su ono što su one u pojedinoj povijesnoj etapi predstavljale, koju su ulogu igrale i koje su one ideje zastupale i što su one stvorile. Tako treba promatrati i povijesnu ulogu prvog hrvatskog predsjednika', kazao je Šeks gostujući na televiziji N1.

'Tada nismo još slutili da će doći do krvavog rata. Ubrzo, 1991. godine došlo je do rata i zaštitni i kontrolni mehanizmi koji su trebali jamčiti poštenu privatizaciju koja neće značiti grabež, pljačku nisu bili adekvatno napravljeni. Lopovi i grabežljivci su bili uvijek za korak-dva ispred državnih mehanizama kroz zakone i odluke Vlade.', kazao je Šeks, dodajući da je predsjednik Tuđman neprekidno inzistirao na tome da ta pretvorba i privatizacija mora biti čistih ruku.

'Škorina izjava je papreni, ali neistiniti sastojak kampanje'

Ovrnuo se i na nedavnu izjavu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore kako ovaj trenutni HDZ nije Tuđmanov HDZ.

'Sada je izborna kampanja i predsjednički kandidati svašta izjavljuju, mislim da je ova Škorina izjava da je Plenković izdao Tuđmana ili da on poziva HDZ-ovce da se vrate njemu, duboko neistinita. Premijer Andrej Plenković u promijenjenim okolnostima u kojima se Hrvatska sada nalazi itetkako nastavlja supstancijalno, esencijalno Tuđmanovo djelo. To je Hrvatska koju je Tuđman projektirao na ovim temeljima, zasadama koji su bili zasadi i Tuđmanove doktrine - a to je nacionalna pomirba ljudi, na tradiciji hrvatske ljevice, antifašizma, starčevićevskog državnog prava, Radićevog mirotvorstva. To su sve sada u promijenjenim okolnostima Tuđmanove doktrine'.

'Ova tvrdnja Miroslava Škore da je HDZ izdao Tuđmana spada u jedan papreni, ali neistiniti sastojak predsjedničke kampanje', kazao je Vladimir Šeks u razgovoru za N1.

O Milanoviću i Stjepanu Tuđmanu

'Milanović se ponaša kao kauboj u boksačkom ringu i sipa otrovne strijelice bez smisla i sadržaja', kaže Šeks.

Osvrnuo se i na ukazanje Tuđmanovog sina Stjepana na predizbornom skupu Miroslava Škore.

'Vrijeme je izbora, vrijeme je visokopolitizirano i u Europi i svijetu. Javljaju se pojedinci i stranke koje plešu na valu populizma... Javljaju se mesije koje traju poput kometa, zgasnu i nikad se ne pojave. Tako će biti i s pojedincima u ovoj kampanji'', kaže Šeks i dodaje kako uopće ne sumnja da će na predsjedničkim izborima pobijediti Grabar Kitarović.

'Ovo što je bilo s WhatsAppom, nisu oni došli u stegovni postupak zbog Škore, već što su propagirali govor mržnje. To što je rekao Stjepan Tuđman, to je njegovo demokratsko pravo, izbor. U smislu članstva neće biti konzekvenci', kaže Šeks.