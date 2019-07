Ministrica Divjak: Prvi put izbor je bio potpuno anoniman, a svaki je nastavnik birao udžbenike za svoj razred

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak predstavila je rezultate izbora udžbenika za iduće četiri godine za razrede koji ulaze u kurikularnu reformu u utorak na konferenciji za novinare. Nastavnici, njih 32.025, i 2904 učitelja razredne nastave birali su između 289 udžbenika 25 nakladnika

'Odabir udžbenika završen je u zakonskom roku i udžbenici po planu u jesen dolaze u škole', rekla je ministrica Blaženka Divjak te dodala da je ovaj način odabira jaka antikorupcijska mjera s ciljem otklanjanja pritiska na učitelje jer je on prvi put bio u potpunosti anoniman preko online aplikacije. 'Tako je odabir bio individualan jer je svaki nastavnik odabrao udžbenike za svoj razred', objasnila je.

Ministrica je također istaknula kako je ovaj model puno bolji od prijašnjeg jer, kako navodi, najveći teret dolazi iz državnog proračuna. 'Do sada su neke županije financirale sve, a druge ništa. Cijena je sada ograničena zakonom , odnosno cijena je fiksna.'

Za sve udžbenike sada je izdvojeno oko 200 milijuna kuna dok će radne bilježnice i drugi radni materijal financirati osnivači ili roditelji tamo gdje osnivači neće, objašnjava glavni savjetnik Marko Košiček te dodaje kako škole imaju rok do 15. srpnja za izbor materijala.

Košiček je objasnio kako je izbor proveden u tri faze, od kojih je prva trajala od 10. do 14. lipnja, te je svaka škola nakon objave kataloga udžbenika trebala dodijeliti glasačka prava nastavnicima, odnosno ime i prezime učitelja spojiti s razredom za koji će birati udžbenike. U drugoj fazi, od 17. do 21. lipnja, učitelji su birali udžbenike za predmete za koje su dobili glasačko pravo, a da bi se izbjegli izjednačeni slučajevi, imali su pravo na dva izbora. U trećoj fazi, od 26. do 28. lipnja, administratori su unosili glasove nastavnika.

Kako navode, škole same moraju napraviti narudžbu i nabaviti udžbenike, a račun prosljeđuju Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Na pitanja vezana uz ministra Lovru Kuščevića i HNS, ministrica Divjak bila je distancirana. Naglasila je da obrazovanje ne smije biti pod direktnim utjecajem politike. 'To su pitanja za HNS. Reforma nikada ne smije ovisiti o jednom čovjeku, a ja sam sigurna da smo u ove dvije godine naučili važnost kontinuiteta i da idemo korak po korak', rekla je i dodala kako nije zabrinuta za svoju poziciju jer je profesorica u zvanju te ima dobru karijeru.