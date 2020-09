'Ministre Butkoviću, za koliko ćemo dana imati Vašu ostavku na stolu Vlade?'

Stranka s Imenom i prezimenom (SiP) i Pametno očekuju da će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković podnijeti ostavku s obzirom na "visoke moralne kriterije", koje je promovirao komentirajući korupcijske afere stranačkih kolega i ostalih pripadnika političke elite.

”Rijetko je koji ministar iz prethodne Vlade Andreja Plenkovića u gotovo svakoj situaciji izbijanja tuđih afera davao do znanja da postoji politička odgovornost na koju je pozvan svaki visoki državni dužnosnik, kao što je to činio ministar Oleg Butković”, priopćile su te dvije stranke.

Naglašavaju pritom kako je dosljednost primjene istog kriterija prema sebi važniji test političke odgovornosti i etičnosti nego prema drugima, zbog čega se Butković treba prisjetiti vlastitih izjava koje je o aferama davao za razne medije.

Primjerice, za ministre koji su muljali s imovinskim karticama rekao je: "Morate pitati one koji su pogriješili, jesu li naučili lekciju. Mi te kartice moramo ispuniti kako treba, i to je to".

Aferu sa članstvom u masonskoj organizaciji bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića komentirao je prizivanjem sigurnosnih provjera svih visokih dužnosnika.

Prometnu "presretačku aferu" svojeg "klupskog" kolege iz Slovenske 9, predsjednika zagrebačkog Županijskog suda Ivana Turudića, komentirao je ovako: "Kada izlazim iz Vlade odmah se vežem, bojim se da me ne snimite. Bio bi veliki medijski pritisak, oporba bi skočila, sumnjam da bih 'preživio'".