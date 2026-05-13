Strava u Splitu: Izbio požar u kući u centru grada, preminula jedna osoba

U središtu Splita danas je izbio požar u prizemnici u Kamenitoj ulici u predjelu Varoš, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala
Na teren su odmah izašli vatrogasci, policija i hitna medicinska pomoć, a požar je izbio nešto prije 13 sati. Kako navodi Slobodna Dalmacija, riječ je o starijoj osobi koja je preminula nakon požara u kući.
Iz Javne vatrogasne postrojba Split priopćili su da je njihov operativni centar dojavu o požaru u kući u Kamenitoj ulici 95 zaprimio u 12.43 sati.
‘Na intervenciju smo odmah uputili osam vatrogasaca s dva vozila, a uključio se i DVD Split s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca. Požar je ubrzo lokaliziran, a naše snage još su na terenu zbog potpune sanacije požarišta’, naveli su iz JVP-a Split.
Dodali su i da je prema prvim informacijama jedna osoba ozlijeđena, zbog čega je pozvana hitna pomoć koja je pružala medicinsku skrb na mjestu događaja. Kasnije je potvrđeno da je osoba preminula. Uzrok požara zasad nije poznat, a više okolnosti bit će utvrđeno policijskim očevidom koji slijedi.