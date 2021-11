Ministarstvo obrane reagiralo na Milanovićevo pismo

Ministarstvo obrane reagiralo je na pismo Predsjednika Republike poručivši da se u slučaju zapovjednika Počasno-zaštitne bojne brigadira Elvisa Burčula ne radi o zlouporabi ovlasti i prijevremenom umirovljenju već o prestanku djelatne vojne službe s pravom na punu starosnu mirovinu

U obrazloženju rješenja bivšeg zapovjednika Počasno-zaštitne bojne naveden je Plan izdvajanja osoblja za 2021. godinu, a ne kako se navodi Lista za izdvajanje po potrebi službe za 2021. godinu. Plan izdvajanja osoblja za 2021. godinu je dokument utemeljen na Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Taj Plan donesen je jednoglasno na Kolegiju ministra obrane na kojem su bili načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, njegov zamjenik i zapovjednici grana i u kojem je jedan od kriterija za izdvajanje kriterij utvrđen zakonom po kojem je prestala djelatna vojna služba brigadiru Elvisu Burčulu.

Ministarstvo obrane ističe da jedino ovlašteno tijelo u Republici Hrvatskoj koje može ocjenjivati zakonitost pojedinačnog akta je nadležni upravi sud, a ne dužnosnik iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske da javno komentira takvo rješenje.

Personalno upravljanje i provedba kadrovske politike u isključivoj je nadležnosti Ministarstva obrane, kaže se i dodaje da je ministar obrane postupao u skladu sa zakonom.

Oštro demantiramo tvrdnje da to predstavlja zloupotrebu ovlasti koje mu daje zakon te maltretiranje i diskriminaciju časnika Hrvatske vojske, poručuju iz Ministarstva obrane.

Također, Ministarstvo obrane demantira pismo Predsjednika Republike vezano uz navode o kadrovskim rješenjima u tom ministarstvu koja su navodno protivna zakonu. Što se tiče rješenja za djelatnu vojnu osobu koja se navodi, brigadira u Samostalnom sektoru za informacijske i komunikacijske sustave Ministarstva obrane, navodimo da je riječ o brigadiru kojemu sukladno Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske djelatna vojna služba prestaje 31. prosinca 2021., što je u skladu sa Zakonom, ističe se u priopćenju.

Vezano za navode oko bojnika koji radi u protokolu Ministarstva obrane, Ministarstvo obrane navodi da je taj časnik raspoređen sukladno Zakonu o službi u Oružanim snagama RH, a ne suprotno zakonu kako navodi Predsjednik Republike što je u skladu s člankom 56. Zakona o službi u Oružanim snagama RH.

U priopćenju se ističe da je prešućena činjenica da je pobočnik Predsjednika Republike po činu brigadir na brigadirskom mjestu sa srednjoškolskim obrazovanjem.

Što se tiče navoda o bojnici, pukovnici i brigadiru koji rade u kadrovskoj službi Ministarstva obrane, navodimo da osobe koje vode upravne postupke i rješavanju u upravnim stvarima imaju obvezu polaganja državnog stručnog ispita i sukladno aktima o rasporedu takvi ispiti se polažu.

Ukazujemo da je svjesno prešućena činjenica da prva dva personalca kod načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga admirala Roberta Hranja koja donose rješenja u upravnom postupku i rješavaju o stanjima u službi, a to su načelnik Personalne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga i zapovjednik Središnjice za upravljanje osobljem, koji su na rasporedu na tim mjestima od 2016. odnosno 2017. godine nemaju položen državni stručni ispit, ističe se.

Glede konstatacije o navodno lošem materijalnom stanju te opremljenosti Hrvatske vojske, Ministarstvo naglašava kako je ono dobitnik rebalansa od 53 posto, odnosno Financijski plan Ministarstva obrane povećava se za 2,387 milijarde kuna. Trenutačni plan od 4,802 milijarde kuna povećava se na iznos od 7,189 milijardi kuna.

Vezano za odlaske ministra obrane na EU i NATO ministarske sastanke, ističemo kako ministar obrane postupa i svoje poslove obavlja u skladu s Ustavom i zakonom, zaključuje se u odgovoru MORH-a na pismo Predsjednika Republike.

Banožić prozvao Milanovića za nepotizam

Nakon sjednice Vlade ministar obrane Mario Banožić u izjavi novinarima ocijenio je da je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga mimo Zakona o obrani tražio da se za zapovjednika Počasno-zaštitne bojne postavi točno određenog čovjeka, koji za to nema potreban čin, nazvavši to čistim oblikom nepotizma.

Opovrgavajući navode iz Milanovićeva pisma naglasio je nužnost poštivanja provedbe Zakona o obrani.

I inspekcijski nadzor pokrenuo sam, rekao je Banožić, kako bi se utvrdilo koje su sve zapovijedi izdane mimo Zakona o obrani, odnosno bez njegove odluke kao ministra obrane.

Ministar obrane odgovoran je za izvršavanje proračuna Hrvatske vojske, napomenuo je. "Iza svake od tih zapovijedi nastaje trošak i plaća ga MORH. Dakle, netko je odlučio praviti kirvaje sebi i praviti od sebe velikog vođu, a to trebaju plaćati građani RH kroz MORH", rekao je Banožić.

Za sve to odgovaram ja, napomenuo je Banožić, jer na kraju godine pišem izvješće koje dolazi red Vladu, a potom i pred Sabor.

"Došlo je do toga da su se počeli postavljati zapovjednici mimo zakona i ja sam na to reagirao jer mislim da je nedopustivo da se, unatoč tome što u sustavu Hrvatske vojske imamo više od 400 ljudi koji mogu odgovarati određenom zapovjednom mjestu, ide na nekakvu osobnu razinu i kaže - 'e bit će taj, zato što je to moj'. To je čisti oblik nepotizma", ustvrdio je Banožić te dodao kako je riječ o osobi "koja nema čin za to ustrojbeno mjesto".

"Tražiti od mene da ga ja izvanredno promaknem da bi to ostvario – neće ići", poručio je.

Rekao je i da je spreman zaboraviti sve što se do sada dogodilo, ako će se sva postupanja vratiti u okvire poštivanja Zakona o obrani.

"Da nisam spreman zaboraviti sve ove ružne riječi ne bih obnašao dužnost koju obnašam. Znači, trebaš imati hrabrosti i karaktera reći zbog čega smo mi ovdje. Došao sam kao ministar obrane raditi na projektima, modernizaciji i opremanju vojske", rekao je.