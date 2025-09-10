Ministar pravosuđa podržao akciju Uskoka: 'Nema nedodirljivih, ima samo ime i prezime'

"Kao ministar pozdravljam akciju Uskoka, smatram da je to dokaz da su doista pravosudna tijela neovisna”, rekao je Habijan u izjavi novinarima nakon sastanka stranaka parlamentarne većine u Banskim dvorima.

Istaknuo je kako još uvijek nema službenog izvješća Uskoka, a na novinarsko pitanje ima li akcija veze s ocjenama koje je ranije o korupciji u Hrvatskim šumama iznio Dabro, Habijan je rekao da se, temeljem medijskih izvješća, može zaključiti da Uskok akciju provodi već neko vrijeme te da ona nije povezana u kontekstu bivšeg potpredsjednika Vlade i onoga što je Dabro spominjao.

"Očito se radi o sasvim drugoj priči, nema veze s time. A da se iščitati i da je vodstvo Hrvatskih šuma bilo na raspolaganju i na neki način surađivalo s pravosudnim tijelima na rasvjetljavanju i provođenju izvida”, rekao je Habijan.