Ministar Fuchs u Vrpolju: Početkom sljedeće godine mogla bi početi gradnja škole

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u pratnji gradonačelnika Šibenika Željka Burića obišao je zgradu Osnovne škole Vrpolje koja je oštećena u prošlotjednom potresu te najavio gradnju nove na već poznatoj lokaciji, a gradnja bi mogla početi početkom sljedeće godine.

Šibenski gradonačelnik Željko Burić napomenuo je kako se sastao sa suradnicima dan ranije,složili su se da se nema što čekati već se kreće u realizaciju gradnje škole na već dogovorenoj lokaciji.

"Problem ove zgrade nije samo potres nego gradnja i koncepcija same škole. Želja i ambicija da se ovdje problem riješi seže još i prije mog prvog mandata kada to iz niza razloga nije bilo moguće financirati. Tada smo tražili i s Gradom Zagrebom javno privatno partnerstvo, pa s Koprivnicom i uvidjeli smo da sve to skupa ne ide. Tim je više ova promptna reakcija puno značajnija i puno važnija ne samo za Šibenik već i za revitalizaciju na području Šibenika", kazao je Burić.

Gradonačelnik je otkrio da je u planu obnova i Gimnazije Antuna Vrančića, a kako su u njenoj zgradi još dvije škole, najavio je i rješavanje prostora za novu srednju školu gdje bi se izmjestili dosadašnji 'podstanari' Gimnazije.

Inače, preko 80 godina stara zgrada Osnovne škole u Vrpolju, gdje je bio epicentar potresa koji se dogodio 8. lipnja, zadobila je veća oštećenja. U većini prostorija napuknuti su zidovi, a pao je i dio stropa na prvom katu zgrade