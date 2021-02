Ministar Beroš o slučaju u KBC Rijeka: U ponedjeljak će zdravstvena inspekcija utvrditi što se događalo

Ministar zdravstva Vili Beroš u KBC Rijeku šalje inspekciju nakon skandalozne priče koju je otkrilo Provjereno Nove TV. U šestom mjesecu, kako se činilo, uredne trudnoće, mladi par doznao je najgoru vijest. Beba neće preživjeti zbog teške malformacije glave, a nakon dijagnoze liječnici su ih poslali kući uz usmenu uputu da čekaju termin porođaja ili da pobačaj u 22. tjednu trudnoće obave u Sloveniji, jer u Hrvatskoj to nije legalno

Dogodilo se to nakon gotovo 6 mjeseci trudnoće. Sve do tada bilo je školski. Onda je dijagnosticirana anomalija nespojiva sa životom. Teška malformacija kod koje nedostaju dijelovi mozga i lubanje. Iz riječkog KBC-a šalju je kući.

'Na moje što sad mi kažu da odem u Sloveniju, tj da kontaktiram Sloveniju daju mi jasne upute koja je Klinika i koji je broj, ali ne zapisanim putem nego usmeno da to ne ostane nigdje pisani trag jer to ne smiju kao reći. Inducirani porod ili porođaj se ne može obaviti u Hrvatskoj, imate u Sloveniji, tamo je liberalnija država i tamo je to dozvoljeno nakon 22. tjedna', kaže Zorica Zrile.

Inducirani porod i prekid trudnoće napravljen je u zagrebačkoj Petrovoj bolnici. U Sloveniji bi ih to koštalo 5 tisuća eura. A postupak se u Hrvatskoj uredno obavlja. U riječkom KBC-u pokrenuli su istragu, a uključilo se i Ministarstvo zdravstva.

'U prvom redu isprika obitelji na tom događanju i zahvala liječnicima u Zagrebu koji su sukladno pravilima struke i zakonskim omogućili prekid trudnoće. Potpuno je jasno da u onim slučajevima kada je riječ o anomaliji ploda može se izvršiti prekid trudnoće iznad dobi od 10 tjedana stoga mi nije jasno zašto nije došlo do takvog redoslijeda zbivanja i u Rijeci', izjavio je ministar Vili Beroš napominjući kako će u ponedjeljak zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva utvrditi što se događalo.

'Zakon i stručno postupanje je jasno, mogućnost takvog zahvata u RH postoji i to je učinjeno, ali mi nije jasno zašto je došlo do ovakvog događaja, istražit ćemo', napomenuo je ministar.