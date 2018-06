Milošević: Između hrvatske države i ponora stoji samo HDZ

Domagoj Ivan Milošević objasnio je zašto je bio jedan od tri člana Predsjedništva HDZ-a koji je u ponedjeljak bio suzdržan na stranačkom glasovanju o Davoru Ivi Stieru i Miru Kovaču

'Snaga HDZ-a je u zajedništvu, a to zajedništvo u 21. stoljeću ne znači jednoumlje. Na današnji dan između hrvatske države i naroda i ponora stoji samo HDZ. Taj ponor znači da umjesto da se 200-300 tisuća mladih vrati u Hrvatsku, da ih još toliko ode. Mi želimo zadržati mlade ljude, i poduzetnike. Kako ćemo to ostvariti? Ubrzavanjem gospodarskog rasta i strukturnim reformama, koliko god ta riječ nije popularna. To je naša obveza i odgovornost i način kako ćemo zadržati mlade u zemlji", rekao je Milošević za N1 televiziju.