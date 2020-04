Ana Miličević Pezelj iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) upozorila je da pojedini poslodavci zlorabe potpore države za radnike. Kaže da dijele naknadu između sebe i radnika, isplaćuju radniku manju plaću nego što bi trebali, ne obračunavaju plaću....

Navela je da je rečeno je da je prvi uvjet za dobiti potporu neotpuštanje radnika, drugi da se radnik mora zadržati dulje od tri mjeseca koliko mjera traje i treći je isplata pune plaće radnicima koji rade.



'Oni poslodavci koji rade su trebali primiti samo potporu države i isplatiti pune plaće svoijm radnicima, a u praksi to nije tako. To je naprosto nevjerojatno na koji način poslodavci dijele naknadu između sebe i radnika, svode plaću samo na visinu naknade, to nije bio niti smisao mjere. Vlasnici ili članovi uprava nisu predviđeni za naknadu, a imaju pravo za radnika pa kaže pola meni pola tebi, ili kažu isplatit ću ti pola od 3250 kuna, a pola ću ostaviti za doprinose', kazala je.



Smatra da je problem i u HZZ-u jer njihovi savjetnici premalo znaju o području radnih odnosa i onda ne daju dovoljno dobre informacije koje trebaju dati poslodavcu.



'Nama u masi stvari koje Vlada donese kao mjere nedostaju provedbene upute', pojasnila je Miličević Pezelj.



Vjeruje da do propusta ne bi došlo da je bilo tripartitnog dijaloga, a ne da se sindikat doživljava kao zainteresirana javnost, umjesto kao ravnopravni partner. Zato na dnevnoj bazi izlaze s priopćenjima jer nemaju drugog načina komunikacije.

Kaže da su od Vlade tražili još u ožujku detaljnu dnevnu analizu priljeva nezaposlenosti i da HZZ radi detaljnu analizu o kojem je broju radnika riječ i da se broj radnika strukturira prema sektorima, veličini poslodavca i s kojim su oblikom ugovora o radu radili.

Tražili su i popis poslodavaca koijma je HZZ odobrio potporu.



"Vlada nije osigurala nadzor što se događa s tom potporom koja je usmjernena prema očuvanju radnih mjesta. Ne možemo dobiti informaciju je li poslodavac dobio potporu i što radi s njom', kazala je Miličević Pezelj.



Kaže ako Vlada bude suspendirala Zakon o radu da će biti jedina zemlja u Europi koja je to napravila.