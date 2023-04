Miletić: 'Premijer je duboko nesretan i nesiguran čovjek'

Ustvrdila je da u sveopćoj apatiji u društvu, sa stotinama tisuća mladih koji napuštaju zemlju, bez jasne politike koja će mladima omogućiti sigurno stanovanje, Vlada smatra da mladi u ovom društvu nisu potencijal i dovodi ih do toga da kupe kartu u jednom smjeru za Irsku ili Njemačku, nadajući se da će ih s 200.000 kuna namamiti u Hrvatsku.

Nacrt nacionalnog plana za mlade konačno je u ožujku nakon pet godina upućen u javno savjetovanje, no Glasovac kaže da je dokument izradila "neka fantomska skupina iz koje su uklonjeni svi koji nisu bliski HDZ-u".

Čak ni Mreža mladih Hrvatske, koja ujedinjuje gotovo sve udruge mladih, nije imala pristup kreiranju tog dokumenta, a radna skupina se sastala svega tri puta, upozorila je Glasovac dodavši da je nacrt usprkos nekim sitnim pozitivnim elementima izrazito loš.

Davor Dretar (Klub zastupnika Domovinskog pokreta) upozorio je na mnogobrojne tužbe pravosudnih policajaca zbog povreda kolektivnog ugovora jer su stalno zakinuti kod plaćanja rada na praznike i vikende, korištenja prava na pauze, praznike i godišnje odmore.

"Većina predmeta na kraju bude presuđena u korist pravosudnih policajaca, ali većina ih predugo traje", kazao je Dretar dodavši kako nadležno ministarstvo i dalje krši odredbe kolektivnog ugovora, tužbe se podižu ali odgovornosti nema, dok troškove postupaka plaća država.

Katarina Peović (Klub zastupnika HSS-a i RF-a) prozvala je ministra Olega Butkovića da je lagao kada je tvrdio da nije zbog pritisaka poništio natječaj za riječku luku 2021. Ministar je na zastupničko pitanje lagao da nije naprasno poništio natječaj zbog pritisaka washingtonske i bruxelleske administracije, da bi potom za američki The Wall Street Journal rekao "kako nije bilo pritisaka, ali je bilo signala".

"Odgovaraju li naši ministri istraživačkim novinarima američkih medija ili zastupnicima", kazala je Peović podsjetivši da je natječaj vrijedan tri milijarde eura.

Anka Mrak Taritaš (Centar i Glas) podsjetila je na glasanje HDZ-ovih zastupnika i njihovih partnera protiv prava na produljenje naknade za roditelje njegovatelje, a istoga dana su obvezali Vladu da do 15. srpnja u Sabor pošalje cjelovito rješenje, koje će uključivati i produljenje naknade za roditelje njegovatelje.

To zapravo znači da će roditelji njegovatelji zbog procedure na produljenje naknade čekati mjesecima, najvjerojatnije do kraja godine, upozorila je Mrak Taritaš. Damir Habijan (Klub HDZ-a) optužio je Most da je stranka bez stava, jasnih politika i svjetonazora te pozvao Varaždince da na predstojećim izvanrednim izborima za Gradsko vijeće "ne biraju lažne moraliste i licemjere".

"Varaždin je uvijek bio grad baroka, glazbe, cvijeća, mali Beč, a Varaždinci nikada nisu bili ljudi koji bi podlegli lažnim moralistima, farizejima i licemjerima", rekao je Habijan ustvrdivši kako se kao lažni moralisti posebno ističu Mostovci. Pozvao je Varaždince da na izborima na Gradsko vijeće "ne biraju lažne moraliste i licemjere koji rade za osobni probitak nego one koji su zaista spremni raditi za dobrobit grada".