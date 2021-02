Miletić: Pred Istarskom županijom iskorak prema društvu najrazvijenijih regija Europe

Predsjednik IDS-a i kandidat za istarskog župana Boris Miletić rekao je u nedjelju u Pazinu na Saboru stranke, kako će posljedice pandemije obilježiti razdoblje pred nama, ali u tome vidi priliku za iskorakom Istarske županije prema društvu najrazvijenijih regija Europe

IDS je danas obilježio 31. obljetnicu osnutka i političkog djelovanja stranke. Poštujući epidemiološke mjere i vodeći računa o zdravlju i sigurnosti svih sudionika, Sabor IDS-a se održao u 13 lokacija diljem Istarske i Primorsko-goranske županije, koje su bile međusobne povezane putem video streaminga.

"Vještina i umijeće upravljanja odredit će tko će na kraju biti pobjednik, a tko gubitnik. Drugim riječima, onaj koji bude imao rješenja i jasnu viziju oporavka taj će iz ove situacije izaći kao pobjednik", rekao je Miletić.

Dodaje da kao kandidat IDS-a za istarskog župana ima vrlo jasan cilj a to je, kaže, da "najrazvijeniju hrvatsku regiju odvede još korak dalje na putu razvoja i napretka".

Najavivši neke od ključnih projekata njegovog mandata, Miletić je istaknuo da "tim planom IDS najavljuje novo prometno povezivanje Istre, koje uključuje modernizaciju istarske željeznice i izgradnju pomorskog putničkog terminala u Puli, širenje zračne luke Pula i istarskog ipsilona prema Labinu“.

Miletić je najavio i ubrzanu digitalizaciju gospodarstva i javne uprave te konkretno ulaganje od 250 milijuna kuna za stvaranje tisuću novih radnih mjesta.

Ističe da je jačanje zdravstva i sigurnosti njihov apsolutni prioritet. "Zato ćemo dovršiti opremanje i ekipiranje nove bolnice u Puli i osnovati Istarski centar zaštite i spašavanja za objedinjavanje i podizanje efikasnosti svih žurnih službi Istre. Stvorit ćemo i nova mjesta u domovima za starije, osnivanjem Mreže Istarskih domova za starije i Fonda solidarnosti", rekao je Miletić.

Dodaje kako je školstvo i obrazovanje na samom vrhu prioriteta u Istri.

"U planu je jednosmjenska i cjelodnevna nastava u školama, uz zdravu prehranu u suradnji s lokalnim proizvođačima zdrave hrane. Novim Sveučilišnim kampusom i novim prostorom, istarsko veleučilište nudit će moderne uvjete za studiranje i novi studiji, uz Istarski fond za stipendiranje nadarenih učenika i studenata", poručio je predsjednik IDS-a i kandidat stranke za istarskog župana.

"Žellm da u sljedeće četiri godine budemo još prepoznatljiviji na karti svijeta, da budemo ne jedan nego dva koraka ispred svih ostalih. Napravimo zajedno još jedan novi iskorak", zaključio je Miletić.

Bitnije sačuvati dobru epidemiološku sliku i odraditi odličnu turističku sezonu

Osvrnuvši se na novo popuštanje epidemioloških mjera istaknuo je kako svi moraju biti odgovorni i razmišljati dugoročno.

"Mislim da su i ugostitelji svjesni da je puno bitnije sačuvati dobru epidemiološku sliku i kao i prošle godine unatoč lošim predviđanjima, odraditi odličnu turističku sezonu. Držim da se tada ostvaruje puno više prihoda nego što se to može ostvariti u veljači. Razumijem nezadovoljstvo svih onih koji ne rade, ali ako smo do sada slušali struku, činimo to i sada", zaključio je Miletić.

Dodao je kako "treba slušati struku, a politika treba biti ta koja će to opsluživati".

Odgovarajući na pitanja novinara o slučajevima cijepljenja u Hrvatskoj preko reda, Miletić je ustvrdio kako je to jedno područje koje do sada nije bilo uređeno.

"Treba ga urediti, mislim da je to amoralno i smatram da bi se svi skupa trebali pridržavati prioritetnih skupina, kako su definirane. Da tu ima prostora unutar siv zone toga smo svi svjesni i svjedoci, toga ima svugdje ne samo u Hrvatskoj i mislim da takve stvari treba moralno osuditi", poručio je Miletić.