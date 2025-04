Miletić kaže da će biti protukandidat Čoviću za Predsjedništvo BiH

Prije političke karijere bio je na visokim policijskim dužnosnikom u Federaciji BiH, uključujući poziciju ravnatelja Uprave policije entitetskog MUP-a.

Svojedobno je izjavio kako bi dobar dio političara u BiH umjesto u tijelima vlasti trebao sjediti po zatvorima zbog kaznenih djela koja su počinili i koja je i on istraživao.

Sada je u tu kategoriju svrstao i Čovića.

"Ako taj i takav Čović, koji je ne samo povratnik u kriminal, već i netko tko je upropastio toliko firmi i života u BiH, a pogotovo Hercegovini, osoba koja vjerojatno ima i sumnjivu diplomu, sada hoće u Predsjedništvo BiH, to će vjerojatno izazvati moju kandidaturu", izjavio Miletić u razgovoru koji je u subotu objavio portal politicki.ba.

Prije nego što je to kazao neki su mediji nagađali kako bi baš on mogao biti kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata, a Miletić tvrdi kako o tome do sada nije niti razmišljao, opisavši to kao "strašna i morbidna podmetanja" medija bliskih HDZ-u BiH odnosno Čoviću.

Nagađanja su se pojavila jer Komšić, u čijoj je stranci Miletić svojedobno bio, više nema pravo kandidiranja nakon dva uzastopna mandata u Predsjedništvu BiH.

Istaknuo je kako vjeruje da bi članove Predsjedništva BiH trebalo birati neizravno odnosno u državnom parlamentu i na taj način riješiti probleme zbog kojih HDZ inzistira na izmjenama izbornog zakona.