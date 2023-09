Milatović o ratu i odšteti logorašima, jedrenjaku, 14 nestalih i Hrvatima u Crnoj Gori

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović za Dnevnik HRT-a je dao intervju. Na pitanje je li nakon 30 godina krajnje vrijeme da se pitanje odštete logorašima Morinja riješi, kao i pitanje sudbine 14 nestalih osoba, kaže kako je danas imao razgovore s predsjednikom države, Vlade i Hrvatskog sabora.

'Zaista smo otvoreno razgovarali o mnogim otvorenim pitanjima. Vaši gledatelji mogu razumjeti da zbog mojih godina ja nisam čovjek koji je uzrokovao nijedno od tih otvorenih pitanja, ali zaista imam iskrenu namjeru da u kontekstu dobrosusjedskih odnosa dam sve od sebe da mnoga od njih riješimo na dobrobit obje zemlje. Mislim da je važno suočiti se s mnogim od tih pitanja i mislim da je važno rješavati ih na principima prijateljstva i dobre namjere.

Tu je naravno i pitanje logora Morinja. Koliko je meni poznato, do sada je ispred crnogorskih sudova bilo više pravosnažnih presuda. Mislim da je u prethodnom periodu je i crnogorsko sudstvo u tom smislu dalo jedan veliki doprinos u kontekstu rješavanja tog pitanja', rekao je Milatović te dodao: 'Znate sami da je to pitanje pred pravosudnim organima. Očekujem da se to u potpunosti izvede do kraja'.