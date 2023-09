Plenković: Idući četvrtak novi paket mjera

Međutim, treba se osvrnuti na činjenicu da su u našem mandatu od 2016. do danas realne plaće povećane za 20 posto, dakle ukupni rast plaća u odnosu na inflatorne pritiske. Kada se jedno oduzme od drugog, onda dolazimo do toga da je plaća rasla 20 posto. Danas je prosječna plaća 1150 eura u Hrvatskoj, a 2016. prije sedam godina kada je vlada krenula bila je 749 eura, to je dakle 400 eura više nego tada. Također, povećali smo i minimalnu plaću', kazao je premijer.

No, Plenković tvrdi da je na Pantovčak još 2020. poslana lista potencijalnih kandidata o kojima je trebalo razgovarati, ali je Milanović to odbio i ustrajao na tome da ih pola imenuje on, a pola vlada.

"Kome prezervacija ovog stanja više odgovara, meni ili nekome tko želi zadržati potpunu kontrolu. I to nad kakvim resursom? Neš' ti ambasadore. I onda na njihova mjesta dolaze otpravnici poslova. To je tiha penetracija", rekao je predsjednik.

"Jesmo li ostvarili strateške ciljeve dublje integracije (u eurozonu i šengenski prostor)? Jesmo. Je li tome nešto pridonio predsjednik? Ne sjećam se. Jesmo li osigurali Hrvatskoj za razvoj 25 milijardi eura? Jesmo. Je li tome pridonio predsjednik? Ne sjećam se. Jesmo li ostvarili enormne korake naprijed u odnosu sa SAD-om. Jesmo. Je li on tome nešto pridonio? Ja se ne sjećam. U BiH mi želimo osnažiti Hrvate, a on to radi na način da nerijetko vrijeđa druge narode u BiH i čini nam štetu i visokog predstavnika koji donosi odluke koje pomažu hrvatskom narodu naziva svinjarom. Mi imamo politiku potpore i solidarnosti s Ukrajinom, on ima godinu i pol dana čistog ruskog narativa...", nizao je Plenković dugu listu vanjskopolitičkih tema o kojima "vlada govori jedno, a predsjednik drugo".

Premijer je uvjeren da je politika njegove vlade ispravna i da donosi konkretne političke, vojne, energetske rezultate.

"Mi imamo što pokazati, a što je njegova vanjskopoliitčka bilanca? Ja ne vidim nikakvu korist", ocijenio je Plenković.

Kći krenula u školu

Novinari su povodom početka nove školske godine pitali premijera kakav je on bio učenik, a on je rekao da je to bilo davno, ali i da mu je danas u školu krenula kćer, pa su joj tom prilikom zaželjeli puno uspjeha.

Kazao je da je jedna od glavnih tema na Predsjedništvu bio i početak škole, kao i da je ovo godina u kojoj su đaci svjesni da imaju besplatan obrok, prijevoz i udžbenike, a to su ogromna postignuća. Ulaganja idućih godina omogućit će jednosmjensku nastavu, što znači više učenja, boravka u školi, znanja i konkurentnosti.