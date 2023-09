Smrt mladog ortopeda otvorila pitanje bolne točke hrvatskog zdravstva

Krešimir Crnogaća otišao je u rodnom Šibeniku u zagrljaju zaručnice i majke, koja ga je držala za ruku, no nije mirno zaspao. 'On nije umirao od bolova. Da nismo primijenili tu malu količinu morfija koju jesmo, on bi osjetio da se guši na zraku, možete zamisliti kako bi to izgledalo', kaže za HRT anesteziologinja Sanja Ćosić, dr. med.

Osjetio je smrtni strah, osjetio je kraj, a to se, kaže, nije trebalo dogoditi. Sanja je zamolila za još jednu dozu morfija i nisu je dobili, i baš zato u ovim najtežim trenucima pronalazi snagu i želi potaknuti promjene.

'Za to krivim sustav koji je u cijeloj Hrvatskoj takav. Nije to šibenska bolnica, to su brojne bolnice, rekla bih da više od 90 posto bolnica diljem Hrvatske jednostavno ne pruža adekvatnu skrb umirućim pacijentima, unatoč tome što je to zadnje što možemo učiniti za umirućeg čovjeka', kaže.