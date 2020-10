Milanovićev čovjek protiv Bernardićeva klana: Što kažu u stranačkim kuloarima uoči konačnoga sraza Grbina i Kolara za fotelju šefa SDP-a

Ili Peđa Grbin ili Željko Kolar u subotu će postati četvrti predsjednik SDP-a. Tko god pobijedi, kao prvu zadaću imat će popraviti narušene odnose, organizacijski aktivirati SDP, ali i biti jak lider glavne oporbene stranke. Tko to može bolje, odlučit će njeni članovi, a mi smo provjerili kako ih procjenjuju u stranci

Naime, iako neki govore da će Grbinu ići i glasovi koje je u prvom krugu osvojio Ranko Ostojić, pitanje je bi li ti glasači uopće izašli na izbore da Ostojić nije bio kandidat i hoće li to učiniti u drugom krugu. Jednako pitanje je i može li Kolar računati na sve glasače koji su u prvom krugu zaokružili Mirelu Ahmetović , za koju se govori da je, kao i Kolar, bliska dosadašnjim vodećim ljudima stranke.

Grbinu zamjeraju to što je milanovićevac i što nema iskustva u vođenju organizacije

Kada se govori o Peđi Grbinu, mnogi kao njegovu prednost ističu popularnost i među onima koji nisu članovi stranke, a kao argument navode njegov uspjeh na parlamentarnim izborima, na kojima je dobio uvjerljivo najviše preferencijalnih glasova od svih SDP-ovaca te je s posljednjeg mjesta na listi u svojoj izbornoj jedinici skočio na prvo.

'Peđa ima najviše karakteristika koje bi trebao imati predsjednik SDP-a i potencijalni premijer. Sadržajan je, vrijedan i vjerodostojan i to isto može napraviti od stranke. Kod njega se kada govori ne moraš preispitivati jer to točno ili u skladu s SDP-ovim programom i politikama. On je u ovom trenutku pun pogodak', kaže nam član stranke koji podržava Grbina.

Iako mu neki zamjeraju to što je 2006. napustio SDP pa se u njega vratio, oni koji ga podržavaju kažu da dobar dio članova za taj podatak i ne zna. Kažu da bi mu više mogli zamjeriti to što je bio kritičan i vrlo jasan i glasan, zbog čega je na kraju i suspendiran. No pritom, kažu za tportal oni koji ga podržavaju, unatoč suspenziji nastavio je raditi svoj posao u Saboru i nije opstruirao rad stranke.

Da mu napuštanje SDP-a nije najveći nedostatak, priznaju čak i oni koji podržavaju Željka Kolara. 'Najveći nedostatak nije on sam, nego ljudi koji čine njegov tim. Iako je to kao novi SDP, ljudi kao Biljana Borzan ili Siniša Hajdaš Dončić su kontinuitet. Njemu će najveći izazov biti othrvati se tim utjecajima koji će biti revanšistički i kako pomiriti stranku', kaže nam SDP-ovac koji podržava Kolara.

Kao manu mu oni koji ga ne podržavaju navode i nedostatak socijalne inteligencije i lošu komunikaciju s ljudima unutar stranke, ali i to što je bio 'Milanovićev čovjek i eksperiment'.

'Peđa nikada nije vodio ništa unutar stranke, što je ogroman nedostatak. Imamo opasnost da završimo s predsjednikom koji ne zna što je vođenje stranke, koji se nije bavio terenom i koji ne zna što je vođenje organizacije', kaže jedan od naših sugovornika.

A Grbin kao premijer, pitali smo? Oni koji ga podržavaju kažu da bi puno bolje nego Kolar prošao u srazu s Plenkovićem dok mu oni koji ga ne podržavaju zamjeraju nedostatak karizme, a smatraju i da nije sjajan govornik.