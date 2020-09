Oni žele na čelo SDP-a, evo što misle o vjeronauku, pobačaju, crvenoj zvijezdi, ali i Tuđmanu: Grbin mu ne bi išao na grob, Kolar je bio i opet će

Članovi SDP-a u subotu će izabrati četvrtog čelnika socijaldemokrata. U Pressingu s Ilijom Jandrićem razgovarali su kandidati u drugom krugu izbora za predsjednika SDP-a, Peđa Grbin i Željko Kolar

Kolar: Smatram da je Peđa sjajan teoretičar, a ja sam sjajan praktičar. Vodim sustav kao što je županija, što je mini vlada koja pokriva i zdravstvo, obrazovanje, branitelje, socijalu itd. Okupio sam tim ljudi koji su u svojoj struci bolji od mene da bismo imali dobar rezultat u županiji. U ovom trenutku je potreban čovjek koji će brzo stranku konsolidirati i pripremiti za lokalne izbore jer to nam je prvi test. Triput sam pobjeđivao na lokalnim i regionalnim izborima, vjerujem da znam kako pripremiti stranku za lokalne izbore i da je to moja osnovna prednost, kazao je za N1 .

Grbin: Da nisam smatrao da to mogu, ne bih se kandidirao za predsjednika stranke, a onda i za predsjednika Vlade. Biti na čelu najjače oporbene stranke znači biti spreman kandidirati se za mjesto predsjednika Vlade, to je normalno u i u europskim i svjetskim zemljama.

Grbin: U praksi sam dokazao da imam povjerenje birača na parlamentarnim izborima, ali i da sam bez lažne skromnosti bio jedan od najboljih zastupnika u Saboru. Mogu parirati bilo kome s druge strane političke pozornice. Birači znaju za što sam se zalagao, za koje vrijednosti, i to je ono što me čini najboljim kandidatom za predsjednika.

Ako pobijedite u subotu, koja prva tri poteza ćete poduzeti kao predsjednik SDP-a?

Grbin: Ako moram birati, imamo dug prema članicama i članovima, a to je odluka koja je dovela da samo trećina ima pravo glasa. To moramo na prvoj sjednici glavnog odbora usvojiti, odluku da svima omogućimo glasovanje. Drugo, financijska konsolidacija stranke, a treće odgovaranje na konkretne probleme Hrvatske. Npr. 1. siječnja 2021. počinje novo proračunsko razdoblje, a Hrvatska još nije donijela temeljni strateški dokument o kojem ovisi povlačenje novca iz EU. Već sad komuniciram ono što je bitno za hrvatske građane, a to je nacionalna razvojna strategija. Tu je i ovršni zakon.

Kolar: Prvo šaljem poruku svima da sa subotom moraju prestati sukobi unutar SDP-a, to je ključni moment da SDP uopće počne izlaziti iz krize. Prvo moramo pripremiti stranku za lokalne izbore, od ponedjeljka slijedi opća mobilizacija u stranci, moramo jasno definirati kandidate za gradonačelnike, župane itd. Drugo, homogenizacija stranke i napraviti novi model suradnje između Predsjedništva i Kluba zastupnika SDP-a jer Klub zastupnika ima pozornicu za promoviranje naših politika, te treće - financijska konsolidacija.

Hoćete li preuzeti saborski klub zastupnika ako pobijedite? Namjeravate li aktivirati saborski mandat ako pobijedite?

Kolar: Naravno da ću aktivirati zastupnički mandat i preuzeti mjesto predsjendika kluba. Pokušat ću stvoriti pobjedničku atmosferu.

Grbin: Ljudi koji glasaju za mene, znaju što s mojim izborom dobijaju. Određenih promjena u klubu zastupnika SDP-a će biti, ali bilo bi primjereno da te promjene prvo prokomentiramo s kolegicama i kolegama, a onda javno.

Odnos prema Zoranu Milanoviću?

Grbin: Istupe predsjednika Republike ne može se promatrati bez istupa predsjednika Vlade. U ovom trenutku su obojica izgubili fokus, odmaknuli se od bitnog i onog za što su ih ljudi birali. Ovo danas nije bilo ni potrebno ni primjereno. U slobodnoj državi sloboda govoa je dopuštena. Svatko od nas treba procijeniti kako će one odjeknuti u javnom prostoru. Ovo što je predsjednik Republike rekao, način na koji je rekao, naprosto je pogrešan.

Kolar: Neprimjereno je i nepotrebno. Predsjednik Republike je institucija i trebao bi pripaziti na svoje obraćanje, on mora biti primjer drugima i danas je pretjerao prema kolegicama iz Sabora. Ključno je da postoji veći problem, a to je da se nadmudruju dva najodgovornija čovjeka u državi umjesto da sjedaju za stol jer imamo problem u nefunkcioniraju službi da svaka malo veća istraga pukne. Ono što je predsjednik Republike napravio, pozvao premijera da razgovaraju, smatram da bi bez obzira na ego predsjednik Vlade to trebao prihvatiti.

Je li neprimjereno da se Predsjednik Republike s načelnikom stožera sastaje u Klubu u Slavonskoj 9 u vrijeme karantene?

Kolar: Ja u takve klubove ne zalazim i teško mi je komnetirati koji je bio razlog zašto su i članovi Vlade i predsjednik ondje odlazili. Ako je to bila tema nekog više privatnog odnosa, to onda ne bi trebao biti velik problem. Problem je tad kad se o službenim ili povjerljivim stvarima razgovaralo.

Grbin: Ako je klub poslovao ilegalno, za vrijeme lockdowna, onda u njemu nije trebalo boraviti pola Vlade, direktori poduzeća, državni tajnici itd.

Možemo! - konkurencija ili partner?

Grbin: Najvažnije je da se Zagreb nalazi pod svojevrsnom okupacijom koju vrši korupcijska hobotnica i davi ga i ne dopušta mu razvoj. Tu korupcijsku hobotnicu sva odgovorna opozicija u Zagrebu želi maknuti s vlasti, to je ključno za građane. Da bismo to uspjeli, nitko u opoziciji ne može sam i zato govorim - SDP kao još uvijek najjača politička opcija mora okupiti građanski i lijevi dio političke opcije. SDP mora okupiti građansku i lijevu opciju i poduzeti sve da pobijedimo. Naravno da bih volio da kandidat bude iz reda SDP-a, ali moramo odabrati opciju koja će osigurati micanje Milana Bandića.

Kolar: To što je Ranko Ostojić rekao da bi ja htio SDP 365, to je postizborni PTSP, proći će ga. Surađujem s Bandićem vezano uz projekte koji su vezani uz moju županiju. Surađujem i s premijerom Plenkovićem. Išao sam na otvorenje prostorija jer je to pitanje civilizacijskog dosega kad netko s kim surađujete dolazi u vaš grad i pozove vas na otvaranje. U Zagrebu SDP treba imati svog kandidata, a hoće li biti stranački ili vanstranački, to će odlučiti gradska organizacije. Ključno je da taj čovjek može pobijediti Bandića. Svjesni smo da to ne možemo bez oporbe u Zagrebu. Ima sigurno dvoje troje kandidata u stranci, a treća opcija je Tomašević ako sve ankete pokažu da je baš on taj jedini koji može pobijediti Bandića.

Novi zakon o pobačaju i najava ministra zdravstva Vilija Beroša da će biti potrebno vrijeme promišljanja prije pobačaja?

Grbin: SDP ima vlastitu inicijativu usklađenu s odlukom Ustavnog suda i s potrebama ženama. To što Beroš govori mi smrdi na otežavanja pristupa pobačaju, a to bi bilo protivno odluci suda.

Kolar: Protiv sam bilo kakvih zabrana, žena mora odlučivati o svom tijelu i ima pravo na svoj život.

Vjeronauk u školama?

Grbin: Ne.

Kolar: Ne.

Jeste li vjernik?

Grbin: Ne.

Kolar: Ne.

Osuda svih totalirarnih režima?

Kolar: Da, svaki zločin je zločin, ali postoje neke razlike. Svaka nevina žrtva je nevina, treba joj se pokloniti.

Grbin: Žrtva je žrtva, zaslužuje poštovanje, ali nacizam, fašizam i komunizam nisu isto. U ideji komunizma je bila jednakost, ravnopravnost, solidarnost, a to su izvitoperili. A nacizam i fašizam su u startu imali ideju da je netko bolji od drugog samo zato je jer rođen u Njemačkoj ili Italiji. Ono što je bio dobar ideal, danas je djelovanjem određenih zločinaca ocrnjen.

Odnos prema politici Franje Tuđmana, biste li odali počast na njegovom grobu?

Grbin: Stavove koje sam imao 2006., imam i danas, jedino mislim da bi reakcija bila drugačija. Razmislio bih o načinu na koji bih postupio da se to dogodi, a što se tiče odavanja počasti, mislim da se u Hrvatskoj previše bavimo glorificiranjem osoba iz prošlosti. Osobno mislim da ne bih otišao na njegov grob i odao mu počast.

Kolar: Već jesam i budem ponovno. Mislim da prvi hrvatski predsjednik ima svoju povijesnu ulogu. Nije idealan, ali njegovu povijesnu ulogu u stvaranju hrvatske države što vrijeme prolazi, sve više ljudi i shvaćaju.

Zakonska zabrana pozdrava Za dom spremni?

Kolar: Da.

Grbin: Mislio sam da je zabranjeno, ali HDZ je pokazao da nije. Da, potrebno je eksplicitno zabraniti da nitko to ne može tumačiti drugačije osim da je to govor mržnje.

Zabrana petokrake? Petokraka kao instalacija u Rijeci u spomen na oslobađanje grada?

Grbin: Bez crvene zvijezde ja se danas ne bih natjecao za predsjednika SDP-a, ne bih sjedio ovdje, to je moj odgovor. Što se tiče zvijezde na neboderu, radi se o slobodi stvaralaštva, koja se ne razlikuje od drugih sloboda, a to trebamo braniti jer bez slobode izražavanja nema slobodnog društva.

Kolar: Petokraka je simbol antifašizma, vratili su Rijeku i Istru Hrvatskoj, da nije bilo antifašističkog pokreta, partizana i zvijezde petokrake, Hrvatska ne bi izgledala ovako. Teško je to objasniti ljudima u Vukovaru gdje su preživjeli ogroman zločin, napadali su ih pod zvijezdom petokrakom Srbi, ali to nije bila jugosavenska petokraka i ne bi se to trebalo izjednačavati, ali razumijem osjećaje ljudi u Vukovaru.

Bernardić?

Grbin: Ostat će zapamćen po brojnim propuštenim prilikama.

Kolar: Nažalost nije iskoristio potencijal.