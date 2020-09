Grbin: SDP sam 2006. napustio zbog nezadovoljstva. Kolar: Ili jeste član ili niste, stranka se ne napušta

Budući da od petero kandidata u utrci za predsjednika SDP-a nitko nije dobio natpolovičnu većinu, u drugi krug utrke koji će se održati idućeg vikenda ušli su Peđa Grbin s osvojenih 40 i Željko Kolar s gotovo 27 posto glasova. Nakon stresne izborne noći, gostovali su u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u

'To je samo pokazatelj koliko me posla čeka nakon sljedeće subote', odgovorio je Peđa Grbin u emisiji HRT-a 'Nedjeljom u 2' na upit je li ga sramota što je više od 12 sati bilo potrebno da se prebroji osam tisuća glasova ljudi koji su u subotu izišli glasati za predsjednika SDP-a. Grbin je svjestan kako su članovi SDP-a kao i njihovo biračko tijelo 'ugavnom stariji ljudi'.

'I to je još jedna stvar na kojoj ću morati raditi, to će biti jedan od prioriteta. Moramo početi otvarati stranku prema mlađim ljudima, ljudima srednje životne dobi, a to možemo napraviti samo na jedan način, da počnemo govoriti o problemima koji doista muče ljude. Mi smo se naprosto na putu pogubili, prestali smo govoriti o konkretnim stvarima, prestali smo nuditi rješenja, sveli smo politiku SDP-a isključivo i jedino na kritiziranje i normalno je da smo po putu izgubili birače. Ostali su nam samo oni koji su tradicionalno vezani za SDP i koji maju malo viši prag tolerancije na naš nerad i nered.', rekao je Grbin.