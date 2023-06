Milanović: Ustaše su bili kavaliri za one koji su se borili uz pozdrav Slava Ukrajini

Predsjednik Zoran Milanović je u subotu zaželio da na izborima u Crnoj Gori, koje je nazvao "festivalom mimikrije", pobijedi proeuropska struja, dok je za pozdrav 'Slava Ukrajini' rekao da se radi o pokliču pod kojim su se borili najveći ubojice Drugog svjetskog rata

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH danas je u Vrlici sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice obrane Velog vrha, najveće pješačke bitke Domovinskog rata u Cetinskoj krajini te položio vijenac kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu dr. Franje Tuđmana. Milanović je nakon toga dao izjavu za medije te komentirao aktualna politička zbivanja, prvo se osvrnuvši na izbore u Crnoj Gori koji je održavaju nedjelju. Rekao je da "ne voli ni da se oni pačaju u naše poslove tako da: što sami izaberu, to će imati i to je to najpoštenije".

"Znam koliko su prčkali po Hrvatskoj, to i dalje pokušavaju, ja to ne projiciram na druge države. Volio bih da pobijedi racionalna, hajdemo reći proeuropska struja u Crnoj Gori, ali svi se tako predstavljaju. To je jedan festival mimikrije i ja se nadam da će pobijediti bolji, a ne lošiji", rekao je Milanović. Na pitanje novinara o pokliču 'Slava Ukrajini' rekao je da su se pod tim pokličem "organizirali i borili ljudi, tj. neljudi, prema kojima su ustaše bili kavaliri". "To su bile bešćutne ubojice i to puno efikasnije od ustaša. (Stepan) Bandera, (Roman) Šuhevič, to su najgori zločinci Drugog svjetskog rata. Masovni ubojice. Šta su izabrali taj pozdrav, šta ne može nekako drugačije", rekao je predsjednik i pritom također istaknuo da u "svojoj domovini" neće trpjeti pozdrav "Za dom spremni" jer je "duboko kontaminiran" i nanosi veliku štetu Hrvatskoj. Za pozdrav 'Za dom' je podsjetio da se radi o ariji iz Zajčeve opere i da je to "jedan kontekst koji je kasnije duboko kontaminiran". "Sada sam hrvatski predsjednik i znam koliko nas se discipliniralo, maltretiralo i koliko nam se prigovaralo i upozoravalo, predsjednika Tuđmana prvog, da se ne koristi pozdrav koji je kontaminiran zbog suradnje s nacistima", rekao je Milanović. "Ista je stvar sa 'Slava Ukrajini'. Što recimo nedostaje hrvatskom pozdravu 'Domovini vjerni'? Meni je to najljepši pozdrav. Imaš deset varijacija koje mogu biti jasne i da ne štete Hrvatskoj", rekao je Milanović. Smatra da bi i oni koji ne dijele s njim mišljenje o tom pozdravu trebali prvenstveno gledati interes zemlje.

