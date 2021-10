Milanović: Plenković nije odgovoran za taj kriminal. Od mene nećete čuti da je HDZ zločinačka organizacija!

Nakon proslave Dana grada u Samoboru predsjednik Zoran Milanović komentirao je aktualne teme, od ograničavanja cijena goriva do presude Vrhovnog suda u aferi Fimi media.

Predsjednik je o ograničavanju cijene goriva rekao kako sve to košta. “I proizvođačima i distributerima i trgovcima će to nekako trebati nadoknaditi, ali podržavam stav Vlade da se u to upuste”, kaže Milanović, a prenosi N1.