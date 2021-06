Milanović oštro iz Našica: Tražit ću odgovornost za svaki euro koji nije uzet iz EU fondova

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran MIlanović poručio je u nedjelju iz Našica kako će kao građanin tražiti odgovornost za svaki neuzeti euro iz EU fondova na koji Hrvatska ima pravo

Čestitajući Našičanima Dan grada i blagdan zaštitnika sv. Antuna Padovanskog, Zoran MIlanović je poručio kako je vrijeme ljubavi, nježnosti i zanosa oko pristupanja Hrvatske EU prošlo i sada je vrijeme za čvrsto stajanje na zemlji.

"Što je tamo za nas? Pametni savjeti, dociranje, to da nam sole pamet? To je cijena koju moramo platiti jer smo mali, ali što dobivamo zauzvrat? Novac. I novac. Znate to nije možda produhovljena poruka, ali riječ je o novcu kojim ćete izgraditi sve ove prekrasne dvorce", kazao je Milanović.

U prigodnom obraćanju na Trgu dr. Franje Tuđmana, Milanović je također rekao kako on uspješnost i kvalitetu lokalne uprave mjeri samo po tome koliko je tko uspio izvući novca iz EU i to do zadnjeg eura. "Tražit ću odgovornost kao građanin, jer nemam pravo drugo na to, za svaki euro koji nije uzet. U protivnom, ići u Bruxelles i slušati prametne savjete mi ne treba. Rađe ću doći u Našice kao danas i gledat tekmu s vama. Težite za višim i boljim i dat će vam se", poručio je Našičanima predsjednik Republike Zoran Milanović.