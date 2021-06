Milanović: Bez uvrštenja Daytona nećemo dati suglasnost na deklaraciju NATO-a jer nas se tretira kao sitan kusur

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je sudjelovao u obilježavanja 30. godišnjice ustrojavanja 63. „A“ samostalne gardijske bojne Zbora narodne garde Požega, gdje je izjavio kako su svi drugi bili samo promatrači dok su branitelji bili stvoritelji

Podsjetio je kako je ova postrojba sudjelovala i u akciji "Papuk 91", kada je oslobođen znatan dio tada okupiranog teritorija u zapadnom dijelu Slavonije. "Ova akcija pokazala se strateškom u vrijeme operacije Bljesak. Pitanje je s koliko biste žrtava oslobodili ovaj dio države. Sve je to rađeno zahvaljujući dalekovidnosti i odvažnosti jednog malog broja dobrih pravih ljudi", rekao je je Milanović dodajući da su se branitelji morali nositi i s teretom oduzimanja života drugima zbog obrane Domovine.

Čelnici 30 članica NATO-a, među kojima i predsjednik Milanović, okupit će se u ponedjeljak na samitu u Bruxellesu na kojem bi trebali donijeti odluke o reformama Saveza do 2030. Na samitu će biti prihvaćeno sedam dokumenata, uključujući zajedničku izjavu u kojoj se spominje Bosna i Hercegovina i za koju Milanović tvrdi da se priprema već tjedan dana.

Neke zemlje ne žele da se u završnoj deklaraciji samita NATO-a u Bruxellesu spominju Daytonski ugovor i konstitutivnost triju naroda no Hrvatska za tako nešto neće dati suglasnost, izjavio je Milanović.

Dodaje da je htio pomoći, ali da sada radi sve sam jer ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ne želi biti dio hrvatskog izaslanstva na samitu NATO-a.

Hrvatska javnost mora znati

"Neće biti problem s Grlićem, biti će jedan drugi problem jer se još uvijek dogovaramo o završnoj deklaraciji, htio sam pomoći i sada moram raditi sam zato što je još samo jedan dan do dovršetka, a u deklaraciji neke države ne žele spominjati ni Daytonski sporazum niti konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini", rekao je predsjednik Milanović.

"To je problem koji imamo, o kojem nisam govorio, ali s obzirom da je pet do 12, morat ću na samitu o tome razgovarati s nekim ljudima, u protivnom nećemo dati suglasnost na završnu deklaraciju jer nas se tretira kao sitan kusur", istaknuo je šef države.

"Netko ima problem (s time) da se u završnoj deklaraciji NATO-a spominju Daytonski ugovor i tri konstitutivna naroda", rekao je. Po njegovim riječima, "deklaraciju kao da je pisala neka nevladina udruga iz Sarajeva".

"Ne mislim se vratiti u Zagreb s tim. To pokazuje kakve planove za BiH imaju neki međunarodni krugovi, to preko Hrvatske neće proći. Nisam se mislio time baviti, ali to sada moram reći hrvatskoj javnosti", dodao je predsjednik.

Potvrdio je da se na deklaraciji radi već tjedan dana te dodao "hrvatski ambasador nas ne šljivi ni pet posto". Prema tome, došlo je do razine predsjednika država, to samo pokazuje gdje smo otišli", rekao je Milanović. Također je ocijenio da "su oni koji se bave vanjskom politikom od prve rečenice shvatili o čemu se radi" u deklaraciji.

Na pitanje je li diplomatski nezgodno što neće biti nitko iz vlade, poput šefa diplomacije, kazao je da "nije nezgodno".

"Kao da će netko primijetiti. ali bilo bi u redu da je to tako", odgovorio je Milanović i obrušio se na Grlić Radmanovo "zdvajanje nad sudbinom Hrvata u komunizmu u kojem se njegova obitelj bezobrazno obogatila privatizacijom kafilerije".

"Tata mu je bio predsjednik komunističkog vijeća u Sesvetama i tako, dao mu je hrvatsko ime Gordan kao meni Zoran, ne", rekao je Milanović.

Grlić Radman je "trebao biti u mojoj delegaciji u Bruxellesu na samitu NATO-a", izjavio je predsjednik Milanović prije tri dana te rekao " i da se ministar tome veselio kao djeca američkoj pomoći poslije Drugog svjetskog rata", ali je onda sudjelovanje na samitu "otkazao", ocijenivši da mu je to "zabranio premijer".

O SDP-u

O aktualnoj situaciji u SDP-u Milanović je, prenosi N1, rekao sljedeće: “Osjećam odgovornost što Hrvatska nije postala samostalna nakon Napoleonskih ratova. Kako za ovo mogu osjećati odgovornost kad sam s čela stranke otišao prije više godina? S događajima u SDP-u nemam doticaja, ne mogu komentirati.”

O utakmici i Mamiću

Igračima je za današnju utakmicu poručio: “Hrvatska ima odanu klasu koja se ne može kupiti na burzi kao paket dionica, ne može se naučiti u školi. Kad je nogomet u pitanju, Hrvatske je to negdje baštinila i nadam se da će sitna iskra jednog genija doći do izražaja. Ne treba biti razočaran ako ne prođu, ali navikli su nas da pobjede i najbolje. Neki su mi zamjerili što sam za čovjeka, koji je sad u bijegu, rekao da je izvrstan menadžer, ali nogometni. To nije akademski posao, nego grub, na rubu zakona.”