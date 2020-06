[FOTO / VIDEO] Milanović odgovorio Plenkoviću oko datuma izbora: Naknadna pamet jako je lijepa, ali ostavljaš tragove

Mogućnost odgode izbora i situacija s koronavirusom u Hrvatskoj neke su od tema koje je komentirao predsjednik RH Zoran Milanović

'Datumom raspuštanja Sabora željeli smo da se izbori održe u doba najmanjeg intenziteta koronavirusa, a predsjednik je odlučio da to bude predzadnji Ustavom mogući datum, 5. srpnja', rekao je u četvrtak u Vukovaru Plenković. Milanović mu je u petak na Hrvatskom vojnom učilištu odgovorio kako je on sam rekao da bi se izbori trebali održati u nekom drugom terminu, ali da je to prestao govoriti kada je shvatio da svi žele da oni budu tijekom ljeta, prenosi N1 .

Komentirao je i širenje zaraze koronavirusom u Zadru nakon teniskog turnira na kojem je sudjelovao i najbolji svjetski tenisač Novak Đoković.

'Jučer smo ujutro na CNN-u bili glavna vijest, ali ne po dobru. To je program koji gledaju gosti na koje smo možda računali, a sad neće biti ništa od toga. Razumijem tu potrebu da se malo promovira destinacija, možda se pogriješilo u tome, da je Dimitrov to rekao nekoliko sati kasnije, ne bi bilo ovakve buke. Razumijem motive onih koji su to radili, da nije došlo do ovoga, rekli bismo da je to bila sjajna predstava i turnir. Za godinu dana sve ovo bit će prošlost i stvari će krenuti normalnim tokom, a mi ćemo do kraja života iz ovoga izvlačiti zaključke i pouke', rekao je Milanović u izjavi medijima.