Milanović o sramotnom natpisu u Zagrebu: To je govor mržnje, a ne prekršaj

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, komentirao je sramotni natpis pripadnika BBB-a iz zagrebačke Kustošije

Upitan hoće li izaći na izbore, Milanović nije decidirano odgovorio, samo je rekao da će se to vidjeti iz biračkog popisa. "Sigurno neću javiti da ćemo u 10 sati ja, supruga i kućni ljubimci ići na glasanje", dodao je.



Pozvao je sve građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. "Neću vam reći da trebate izaći da kasnije ne biste kukali i zapomagali tko vama upravlja, naprosto izađite, mislim da je to bolje za državu", poručio je Milanović građanima, dodavši da ga uloga predsjednika u neku ruku stavlja u nezavidan položaj kad je glasanje na izborima u pitanju, jer on kasnije mora odlučiti tko će biti mandatar nove vlade.

Dodao je da njegovi motivi nisu sebični, nego da želi educirati, odnosno ukazati na neke stvari.

Istaknuo je što mu smeta u dosadašnjim aktivnostima uoči službenog početka predizborne kampanje. "Ne volim kad se u kampanji previše koristi riječ - lažeš. To sam u ovoj kampanji jako često čuo", rekao je.

Komentirajući predizbornu najavu nekih stranaka da će smanjiti broj ministarstava, predsjednik je rekao da on nije za to te da smanjenje broja ministarstava ne znači ništa. "Ništa se ne mijenja time hoće li hrvatska država imati tri ministarstva manje ili četiri više, ako funkcije i ljudi koji idu uz njih ostanu iste, a kao što vidimo, usto što država uvijek treba biti praktična, treba biti i što je moguće manje rastrošna, ne jeftina, jer država ne može biti jeftina. To pitanje se ne može riješiti tako da se spominje manje ministarstava. To svi rade, ja jedini to nisam radio. Smanjenjem broja ministarstava se ne mijenja ništa, smanjenje administracije je nešto drugo, to je poruka da ćete razjuriti jedan dio ljudi i to političari nerado govore, to sam i ja nerado govorio", rekao je Milanović.