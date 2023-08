Milanović: 'Ako narastemo na šest milijuna, to neće biti naša djeca, nego stranci'

"Ovaj prostor, klima, tlo i mogućnosti infrastrukture izdržali bi deset milijuna ljudi. Ali kojih ljudi? Po uzoru na zapadne države koje su potpuno otvorile svoje granice - pozivajući svih i kada ih ne mogu primiti - i time promijenile strukturu društva“, rekao je Milanović govoreći o problemu demografije u Hrvatskoj sudjelujući na obilježavanju Dana Općine Lokve u Gorskom Kotaru.

Demografija je, kaže, tema za duboko i brzo razmišljanje. "Ima nas manje od četiri milijuna. To su naši ljudi, uglavnom Hrvati i Srbi, ljudi slični, iste vjere, običaja, jezika. Hoćemo li ići prema tome da narastemo na šest milijuna? Ali, garantiram da to neće biti naša djeca. To će biti neki ljudi koji će za nas biti stranci. Dragi ljudi, možda i bolji od nas, ali ih ne poznajemo", rekao je Milanović.