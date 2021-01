Milanović nije oduševljen idejom javnih radova, Aladrović: Mišljenje predsjednika je irelevantno

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović govorio je o modelima pomoći tvrtkama Sisačko-moslavačke čije je poslovanje otežano ili zaustavljeno

'Mjere za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 4000 kuna po zaposleniku smo proširili na potresom pogođena područja uz smanjenje kriterija odnosno izuzimanje kriterija pada prihoda. Na taj način smo osigurali 160 milijuna kuna za očuvanje radnih mjesta i gospodarske aktivnosti, za sve one poduzetnike s ovog područja koji su imali materijalne štete vezane za sam potres', rekao je Aladrović za RTL .

Aladrović je na pitanje o gradonačelnici Siska koja tvrdi da je potpora spora rekao da će je i njeno mišljenje u ovom slučaju irelevantno.

Dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih

Na pitanje gdje će se naći radnici u građevini, odgovorio je:

'Građevina ima svoj pozitivan ekonomski ciklus. Radit ćemo i na dokvalifikaciji i prekvalifikaciji nezaposlenih i nadamo se da ćemo iz tog bazena nezaposlenih uspjeti zaposliti prvenstveno ljude za obnovu Sisačko-moslavačke županije.'

O tome odakle će stići novac za nova zapošljavanja, rekao je da je veći dio osiguran programom Europske unije.

'Mi smo za cijelu Hrvatsku povukli sredstva od 2,2, milijarde kuna, a jedan dio ide za Banovinu Kada govorimo o 16 milijuna kuna to je naša projekcija za prva dva mjeseca. to je naš procjena. Bit će još niza gospodarskih mjera. to nam je u postpotresnoj fazi novinu izrazito bitno i fokus Vlade je na tome', rekao je Aladrović.

Odgovorio je i na pitanje koliko dugo možemo financirati koronamjere.

'Što se tiče radnih mjesta, imamo sredstva za siječanj i veljaču. Mjera skraćenog radnog vremena je za cijelu godinu, a ako bude bilo potrebe reagirat ćemo, ali nju možemo utvrditi tek u veljači kada vidimo epidemiološku situaciju', rekao je ministar.

O pritužbama ugostitelja i poslodavaca da mjere kasne rekao je da su imali situaciju da su širili mjere. 'Postoji tehnička pretpostavka da može kasniti za pojedince zbog tehničkih stvari, mali HZJZ je 369 milijun kuna isplatio za studeni, a onima kojima to nije isplaćeno, bit će do kraja tjedna.'