Milan Bandić obećao da će napraviti stadion Dinama kakav god klub i navijači budu htjeli

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u četvrtak je poručio kako očekuje pismo iz Dinama u kojemu bi ga izvijestili o tome što žele sa stadionom, istaknuvši kako će on učiniti onako kako budu željeli.

"Ono što Dinamo i navijači budu htjeli, mi ćemo napraviti. Ako budu htjeli da to izrežemo i otpeljamo na Jakuševec i napravimo isti stadion tamo na istom mjestu veličine 25 do 30 tisuća ljudi, mi ćemo to napraviti. Ako budu željeli nešto drugo, onda ćemo to također zajedno napraviti", odgovorio je Bandić na novinarsko pitanje vode li se kakvi "tihi razgovori" s Dinamom o gradnji novog stadiona.

Istaknuo je kako o tome očekuje pismo iz Dinama nakon uzvratne utakmice s norveškim Rosenborgom idući tjedan, dodavši kako je ponosan na sve što se trenutno događa u zagrebačkom nogometnom klubu, posebno na rezultat koji postiže.