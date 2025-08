Kraj splitskog škvera? Popisuju se strojevi i oprema, sprema se oduzimanje zemljišta

S druge strane, iz samog splitskog škvera doznajemo da je ondje nedavno započeo popisivanje kompletne opreme, strojeva i materijala, što je među njegovim malobrojnim zaposlenicima protumačeno kao jasan znak da se pripremaju tektonske promjene. Mnogi strahuju od potpunog gašenja tvrtke , makar je izvjesnije da će ona nastaviti postojati u znatno reduciranijem obliku, ukoliko je to uopće moguće.

Na oduzimanje barem dijela koncesije splitskom škveru novi gradonačelnik Tomislav Šuta pozivao je još u predizbornoj kampanji, a to je spomenuto i kada je prije dva tjedna primio na razgovor vlasnika brodogradilišta Tomislava Debeljaka.

Ukupno, potvrdili su izvori iz ove tvrtke, na popisu zaposlenih nalazi se njih 250 - no većina je zapravo 'na čekanju' i prima minimalnu plaću, dok u stvarnosti najvjerojatnije radi neke druge poslove.

'Svjesni smo svi da obujam brodogradnje nije kakav je nekada bio. Dio prostora brodogradilišta svakako treba iskoristiti za razvoj grada, za dobrobit naših građana i zadovoljenje njihovih potreba', rekao je tada Šuta, a objavljeno je da se s Debeljakom usuglasio 'da se neke od praznih poslovnih zgrada brodogradilišta ispod Puta Supavla prepuste na upravljanje Gradu Splitu, i to za potrebe osnivanja centra za istraživanje i razvoj primjene umjetne inteligencije, dječjeg vrtića te kulturnih sadržaja'.

To će ujedno biti i simbolični kraj nekad moćnog najvećeg hrvatskog brodogradilišta koje je u svojim najboljim danima imalo preko pet tisuća zaposlenih, a oko dvije tisuće kada ga je u postupku restrukturiranja i privatizacije prilikom ulaska Hrvatske u Europsku uniju preuzela Debeljakova DIV grupa.

Kako će splitski škver u budućnosti eventualno izgledati, zasad je teško predvidjeti: neslužbeno se mogu čuti planovi o formiranju manjeg specijaliziranog brodogradilišta, potom o njegovoj preorijentaciji na remont brodova - nešto poput obližnjeg Brodotrogira - a taj scenarij mogao bi uključiti formiranje golemog suhog veza, moguće i oslobađanje prostora te doregistraciju tvrtke za prihvat desetaka većih brodova na stalni vez, kojega u Splitu i okolici kronično nedostaje.

Očekivalo se da će nakon isporuke drugog obalno-ophodnog broda za potrebe Hrvatske ratne mornarice moguće biti nastavljena gradnja ove serije, odnosno još nekoliko planiranih identičnih brodova, no zasad je to vrlo neizgledno.

'Ministar Ivan Anušić odbija komunikaciju s Tomislavom Debeljakom', tvrde neslužbeni izvori koji objašnjavaju da je načelno već bio postignut dogovor o cijeni idućih nekoliko brodova - no problem je nastao jer je Debeljak očekivao da mu se prizna povećanje cijene na posljednjem isporučenom brodu 'Umag' upravo do tog iznosa.

U golemom prostoru kojega (još uvijek) zauzima splitski škver još uvijek se može vidjeti ogroman jedrenjak 'Golden Horizon', označen kao najveći brod s križnim jedrima na svijetu, koji je nekoliko puta bio dan u kratkotrajni najam no po svemu sudeći slijedi mu prodaja. Potom, tu je 'polarni kruzer' koji je dovršen do razine od 80 posto i potom je zapeo jer su izostala državna jamstva za zaključenje gradnje, premda postoji zainteresirani kupac za njega - tvrtka koja je kupila prvi brod iz ove serije. Taj nizozemski kupac je, kako se doznaje, čak zatražio da jamstvo bude izdano na njegovu tvrtku, no odbijen je.