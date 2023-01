Savjetnik Zelenskog osvrnuo se na tezu koju ponavlja i Milanović te otkrio: Od Zapada ćemo dobiti trostruko više tenkova nego što je objavljeno

U razgovoru za HRT savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskog Mihajlo Podoljak govorio je o ratnim i poslijeratnim planovima ukrajinskih vlasti, borbi protiv korupcije i zapadnom oružju.

Podoljak je ustvrdio da je Ukrajina sklopila dogovor o trostruko više zapadnih tenkova nego što je službeno objavljeno, prenosi HRT.

'Do danas smo već došli do brojke od 300-320 tenkova. Ne 100 do 150, nego 300 do 320, za koje su pripremni pregovori već provedeni i sad se razgovara o logističkim mogućnostima. Mislim da će tenkova u svakom slučaju biti onoliko nam treba', ustvrdio je Mihajlo Podoljak u razgovoru s novinarom HTV-a Markom Stričevićem.