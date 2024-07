'Mi ne trabunjamo ni o kakvom hrvatskom svijetu kojega se netko treba bojati'

'Mi ne trabunjamo ni o kakvom o hrvatskom svijetu kojega se netko treba bojati. Ne trabunjamo o ruskom i srpskom svijetu, ne kolčimo, ne postavljamo međe i granice' , rekao je Milanović. On je sudjelovao na 32. obljetnici utemeljenja brigade kralja Tomislava Hrvatskoga vijeća obrane.

Ocijenio je štetnim što se iz bošnjačke javnosti u toj zemlji Hrvatsku naziva agresorom, te opetovao kako su Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane najzaslužnije što je Bosna i Hercegovina država u današnjim granicama. 'Nije lijepo slušati svaki drugi dan o nekom udruženom zločinačkom pothvatu ili o tome da je hrvatska vojska bila okupatorska', rekao je predsjednik Milanović.

Izrazio je očekivanje da će se prestati s preglasavanjem Hrvata od brojnijih Bošnjaka u Bosni i Hercegovini kao što je to slučaj s nametanjem Željka Komšića za hrvatskog člana držanog vrha te zemlje. 'Vjerujem da će vrlo brzo Hrvatska biti u stanju pomoći Hrvatima da izmjenema Izbornog zakona dobiju svoja prava. To je simbolička stvar i važna je. Sada je vrijeme da se to bez straha kaže', dodao je.