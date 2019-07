Meteorolozi zovu nevrijeme na Jadranu, a tri od četiri broda za traganje i spašavanje su u kvaru

Meteorolozi za sredinu idućeg tjedna zovu veliko nevrijeme, najavljuju da će cijelom zemljom protutnjati fronta sa sjevera, digli su sva zvona na uzbunu i izdali alarm za cijelu Hrvatsku zbog oluja praćenih pijavicama. Dakle, svi vi koji se spremate na more, pamet u glavu: provjerite prognozu, dobro privežite brodove i potražite sigurne uvale.

Naime, tijekom ljetne sezone na hrvatskoj strani Jadrana plovi između 200 i 250 tisuća raznih plovila. O sigurnosti i kontroli tih plovila, kao i sigurnosti kupača, brinu se brodovi lučkih kapetanija.

Do ove godine to su radila četiri broda lučkih kapetanija Rijeke, Šibenika, Splita i Dubrovnika, a od ove godine to radi samo brod "Šibenik" Lučke kapetanije Šibenik.

Preostala tri broda, "Vid" iz Rijeke, "Pojišan" iz Splita i "Danče" iz Dubrovnika trenutačno se ne brinu o sigurnosti plovidbe na Jadranu jer su ili u škveru, u kvaru ili nemaju posadu.