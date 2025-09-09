Meteorolog upozorio na moguće pijavice i tuču: Ovaj problem može imati razarajući učinak

U srijedu je gotovo u cijeloj zemlji, s izuzetkom istočnih predjela, na snazi meteoalarm, koji upozorava na grmljavinsko nevrijeme uz veliku količinu oborina i olujne udare vjetra
Meteorolog Ivan Čačić je gostovao u Dnevniku Nove TV gdje je objasnio što nas točno čeka.
'U atmosferi je velika količina energije. Na to dolazi vlažan i nestabilan oceanski zrak koji će osloboditi tu energiju, najviše na području sjevernog Jadrana i Dalmacije', rekao je Čačić.
Velike količine oborina i olujni udari vjetra
To se najviše odnosi na Jadran, a zatim i na predjele uz Jadran i gorsku Hrvatsku. 'Opasno vrijeme ne može se isključiti ni u središnjim predjelima', nadodao je Čačić. U srijedu ponegdje na sjevernom dijelu Jadrana i priobalja može pasti i više od 90, a u Dalmaciji i više od 60 litara oborine, što može stvarati bujične poplave i prekid prometa.
Olujno vrijeme ponegdje može izazvati prekid i gubitak energije, komunikacije i opskrbe vodom.
Uz to, temperatura mora još je prilično visoka pa se mogu javiti opasne pijavice i tuča.
U Dalmaciji i u četvrtak
Čačić naglašava da će se u četvrtak glavnina olujnog nevremena s obilnom oborinom zadržati u Dalmaciji, a poneki izraženiji grmljavinski pljusak moguć je još u gorskom području i u istočnim predjelima. Na jugu Dalmacije može pasti i više od 100 litara oborine.
'Problem je u tome što se te oborine događaju u razmjerno kratkom vremenu, što može imati razarajuće učinke, jednako kao što je moguća i pojava pijavice i tuče', zaključio je Čačić.