Meteorolog upozorio na moguće pijavice i tuču: Ovaj problem može imati razarajući učinak

'U atmosferi je velika količina energije. Na to dolazi vlažan i nestabilan oceanski zrak koji će osloboditi tu energiju, najviše na području sjevernog Jadrana i Dalmacije ', rekao je Čačić.

Meteorolog Ivan Čačić je gostovao u Dnevniku Nove TV gdje je objasnio što nas točno čeka.

🌧️ Srijeda i četvrtak donose nestabilno vrijeme: ➡️ Na Jadranu i okolici: obilne oborine, bujične i urbane poplave, grmljavinsko nevrijeme. ➡️ U unutrašnjosti: lokalni pljuskovi i grmljavina. 🌊 Na moru jako jugo, moguća pijavica. ⚠️ Na snazi su upozorenja za… pic.twitter.com/1u0NilqhGg

Kako kaže, u srijedu je gotovo u cijeloj zemlji, s izuzetkom istočnih predjela, na snazi meteoalarm, koji upozorava na grmljavinsko nevrijeme uz veliku količinu oborina i olujne udare vjetra.

To se najviše odnosi na Jadran, a zatim i na predjele uz Jadran i gorsku Hrvatsku. 'Opasno vrijeme ne može se isključiti ni u središnjim predjelima', nadodao je Čačić. U srijedu ponegdje na sjevernom dijelu Jadrana i priobalja može pasti i više od 90, a u Dalmaciji i više od 60 litara oborine, što može stvarati bujične poplave i prekid prometa.

Olujno vrijeme ponegdje može izazvati prekid i gubitak energije, komunikacije i opskrbe vodom.

Uz to, temperatura mora još je prilično visoka pa se mogu javiti opasne pijavice i tuča.