Medved okupio branitelje na sastanku, stigao i Nediljko Genda iz Benkovca

M. Šu.

28.08.2025 u 19:25

Nediljko Genda i Tomo Medved
Nediljko Genda i Tomo Medved
Nakon što se premijer Andrej Plenković oglasio o prosvjedima branitelja u Benkovcu i Šibeniku zbog tamošnjih festivala, poslijepodne je branitelje na sastanku okupio ministar branitelja Tomo Medved, javlja RTL

U Ministarstvu branitelja završio je sastanak ministra Tome Medveda i branitelja iz Šibenika i Benkovca. Sastanak je jutros sazvao na sjednici Vlade premijer Plenković nakon što je reagirao na cijelu ovu situaciju, javlja RTL.

Iz ministarstva su rekli poslati priopćenje nakon sastanka, a šibenski i benkovački branitelji nakon završenog sastanka otišli su na stražnja vrata, ušli u kombi i automobile i napustili Ministarstvo. Nisu se javljali ni na pozive, ni na poruke tako da se ne zna kakvi su zaključci.

Koje braniteljske udruge su dobile poziv da dođu na sastanak s ministrom Medvedom, u ministarstvu nisu željeli reći, no ono što je za RTL potvrđeno da je Nediljko Genda bio na satanku.

On je predvodio branitelje koji su prosvjedovali protiv festivala Nosi se u Benkovcu, koji je na kraju otkazan. Povedeni njihovim primjerom izrazili su nezadovoljstvo i šibenski branitelji, čak 12 udruga šibenskih branitelja za održavanje festivala Fališ.

Na sve je danas reagirao i premijer Plenković. 'Odgoda festivala u Benkovcu i odgoda festivala koji se godinama održava u Šibeniku. Pozivamo na smirivanje tenzija. Ministarstvo kulture i medija izrazilo je da je neprihvatljivo ograničavanje izražavanja drugih te zatiranje slobode kulturnog izražavanja. Policija će napraviti analizu postupanja, organizatori su priznali i ispričali se za provokacije. Dobio sam pismo jednog branitelja i razumijem da je nešto moglo narušiti dignitet. Hrvatska se u ratu izborila za slobodu građana i nikome se ne može nametati što će govoriti i pisati. Sloboda u apsolutnom smislu, a pogotovo kulturnog izražavanja, ali i apel na poštivanje ostavštine Domovinskog rata u kojem smo dobili tu slobodu. Nije dobro da se zlorabe određene teme i događaji kako bi se poticalo mišljenje da Vlada to potiče', kazao je premijer.

Oglasila se iministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. 'Demokratska smo država i u takvoj državi svaki umjetnik i građanin ima pravo na iznošenje svojih stavova i mišljenja te je to vrijednost našeg Ustava. Ali je vrijednost također to što smo se početkom 90-ih godina odlučili za demokraciju i osvojili je u Domovinskom ratu. U demokratskoj državi moramo osigurati taj prostor slobode', rekla je ministrica kulture.

'Strašno je puno tema u našem društvu gdje upravo kultura i umjetnici daju svojim radom doprinos da naše društvo bude bolje. Ja bih voljela da takva događanja dobiju veću pažnju, a da ovakve situacije, poput one u Benkovcu, rješavamo u dijalogu i uvažavajući jedni druge. Što više budemo slušali jedni druge i razgovarali, pogotovo s onima s kojima se ne slažemo, bit će bolje. Živimo u nesigurnim vremenima, i to je često tema umjetnosti, a tu možemo imati različite stavove.'

