Međunarodni je dan volontera: 'Volonterstvo zahtijeva predanost i kontinuitet'

"Volonterstvo počiva na ljudima koji svakodnevno odvajaju vrijeme za služenje drugima te bez obzira na okolnosti, s ljubavlju i pažnjom pomažu onima u potrebi. Njihova predanost i posvećenost pomažu izgradnji snažnijih zajednica i omogućuju pojedincima da, upravo zahvaljujući njihovoj pomoći, žive s više sigurnosti i dostojanstva", ističe HCK u zahvali svima koji dobrovoljnim radom pokazuju da i male geste svakodnevne solidarnosti mogu imati veliki učinak na život zajednice.

HCK ima gotovo 11 tisuća volontera, većinu čine žene – 67 posto i prevladavaju mladi u dobi od 18 do 30 godina, stoji u priopćenju. Slijede ih volonteri u dobi od 46 do 65 godina, dok je najmanje najmlađih volontera do 14 godina te onih starijih od 66 godina. U HCK djeluje i 947 inkluzivnih volontera, pripadnika ranjivih skupina koji, ističe HCK, unatoč osobnim izazovima, nesebično doprinose zajednici.

U protekloj godini oni su pružili više od 5.900 usluga, a najviše socijalnih - 1.552 što je 26 posto od ukupnog broja. Fizičkih usluga pruženo je 1.318 (22 posto), 889 intelektualnih usluga (15 posto) te 383 administrativne usluge (šest posto). Preostalih 1.827 usluga, odnosno 31 posto, odnosi se na različite oblike podrške korisnicima i zajednicama diljem zemlje.

U vremenu društvenih mreža, kada se sve mjeri brojem lajkova, dijeljenja i kratkih trenutaka uhvaćenih kamerom koji vrlo često prikazuju konstruiranu stvarnost, lako je vidjeti samo ono što je glasno i upečatljivo. Velika dobra djela koja se ponekad pojave i zabljesnu, zasluženo privlače pozornost javnosti, ali volonterstvo i sustavno pomaganje ne može se osloniti na trenutni i uglavnom kratkoročni sjaj – ono zahtijeva kontinuitet, predanost i svakodnevnu dosljednost, ističe HCK.