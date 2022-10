Medicinska sestra o brutalnom napadu: 'Stvarno nisam dobro. Imam kontuzije leđa, vrata, glave i slomljenu desnu šaku'

Medicinska sestra Renata Brkić koju je u petak teško ozlijedio liječnik u pedijatrijskoj ordinaciji u Zagrebu gostovala je u Dnevniku Nove TV. U međuvremenu, priveden je liječnik koji ju je napao

"Nakon takvog traumatičnog događaja osjećam se loše. Bila sam kod liječnika. Tlak mi je opet 200. Stvarno nisam dobro. Nadam se da će biti bolje. Bila sam bačena na pod tako da imam kontuzije leđa, vrata, glave i slomljenu desnu šaku. Uz to, veliki stres i visoki tlak i sve što ide uz to", pojasnila je Renata Brkić u Dnevniku Nove TV.

Osvrnuvši se na sami napad, Brkić je kazala da ne zna što je bio okidač napada. "Je li njega zasmetalo to što mora čekati ili što ne može odmah dobiti tu ispričnicu ili što su vrata bila zatvorena. Uglavnom, nisam mogla doći do riječi. On je odmah počeo na mene vikati. Sve više i više je galamio. Molila sam ga da se stiša na što me je upitao "hoćeš li da te zadavim". Primio me za vrat i to krvnički i bacio me na pod. Tamo su bila dvojica naših očeva od pacijenata, koji su ga uhvatili i držali uza zid. I dalje je mlatarao nogama da se otme i da me i dalje udara. Dok su ga oni držali ja sam pobjegla unutra", pojasnila je.

"Ovim bih putem zahvalila svima, pogotovo tim ljudima koji su pomogli da se izvučem tada. Napad se dogodio pred djecom, pred roditeljima koji su se tamo nalazili i pred njegovim djetetom. Osjećala sam se loše, u strahu za život. Kada vam netko kaže da će vas zadaviti i primi vas za vrat, puno mlađi i jači od vas, ne očekujete to. Djeca su plakala i vrištala. Mame su isto vrištale. Sva sreća na tim očevima koji su skočili i obranili. To je šok za sve", dodala je.

Cijeli prilog možete pogledati ovdje.