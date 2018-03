Mećava kod Imotskog, gust snijeg pada u Splitu i na Pelješcu

Prognoza vremena za petak

Biti će umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana na istoku zemlje i u Lici mjestimice će padati snijeg, a u Dalmaciji većinom kiša. Najviše sunčanog vremena očekuje se na sjevernom Jadranu. Sredinom dana i poslijepodne slab snijeg moguć je u Gorskom kotaru, a malo kiše može pasti u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će jaka i olujna bura s orkanskim udarima postupno slabjeti, a na jugu će ujutro prolazno zapuhati jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 0 do 5. Najviša dnevna većinom od 2 do 7, na Jadranu između 6 i 10 °C.