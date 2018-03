Danas još bura i snijeg, a krajem tjedna slijedi toplije uz južinu

U četvrtak će snijega u unutrašnjosti biti manje, no bura će i dalje biti jaka i olujna, a snijega bi uz kišu moglo biti i na krajnjem jugu zemlje. Ciklona nad južnim Jadranom još će se malo produbiti pa će se iz Sredozemlja nastaviti pritjecanje vlažnog zraka, dok će sa sjevera i dalje stizati razmjerno hladan zrak, prognoza je koju donosi HRT

U središnjim krajevima djelomice sunčano, sredinom dana i poslijepodne uz promjenljivu naoblaku. Jutro hladno uz temperaturu od -5 do -3. Danju od 4 do 6 stupnjeva, ali će se uz umjeren sjeveroistočnjak činiti hladnije.

Hladno će biti i u gorju i na sjevernom Jadranu gdje će puhati jaka, na udare i olujna bura. U Lici bi uz promjenljivu naoblaku, osobito poslijepodne, moglo biti slabog snijega, dok će na sjevernom Jadranu biti djelomice, u Istri i pretežno sunčano.

Jutarnja temperatura u gorju od -10 do -7, a dnevna oko nule, na moru od 7 do 9 stupnjeva. Hladan zrak će se s burom spustiti prema jugu pa će u Dalmaciji mjestimice biti snijega, osobito u unutrašnjosti. U sjevernoj Dalmaciji djelomice sunčano.

Bura će ovdje malo pojačati pa će biti jaka i olujna. Temperatura ujutro u unutrašnjosti od -3 do 0, na moru od 1 do 5, dnevna od 5 do 9 stupnjeva. Na jugu će prevladavati oblačno, povremeno s kišom na otocima i snijegom u zaleđu, a uz obalu može biti i kiše i snijega. Uz buru koja će biti jaka, na udare i olujna činit će se hladnije od 5 do 9 stupnjeva, koliko će biti maksimalna temperatura.