Matić o predsjednici i pjevanju: Da naša cheerleaderica ode na Supertalent, odmah bi joj bili stisnuti oni iksevi

SDP-ov europarlamentarac Predrag Fred Matić na televiziji N1 osvrnuo se na glasanje za novi sastav Europske komisije, štrajk prosvjetara, kao i aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović

Što se tiče ponašanja hrvatske policije prema migrantima, Matić je kazao kako nema potpune informacije oko toga što se događa na hrvatskim granicama, no kako u svakom slučaju podržava policiju da zakonito radi svoj posao. 'Ono što je u okviru njihovih nadležnosti da ne pretjeruju. Ono što bi rekla predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović o nekim stvarima da se treba pretjerati, ja se ne slažem da treba. U okviru zakona sve je predviđeno pa prema tome i takve izvanredne situacije. Postoje postupci i procedure kako se to radi i ja vjerujem u hrvatsku policiju da će to raditi i da radi u skladu sa svim pravilima', ističe Matić.

Upitan kako će izgledati glasanje za Europsku komisiju u srijedu i kome će dati svoj glas, Matić je za N1 rekao: 'Za početak, trebam istaknuti da ja prvi put sudjelujem u tom dijelu tako da ne znam kako će to izgledati. Ali, ako budemo to uspoređivali s izborom predsjednice Komisije, moglo bi se očekivati da bude situacija napeta jer još uvijek ne znamo kako će pojedine grupacije u Europskom parlamentu glasati. Međutim, kad pitate kako ćemo mi glasati, mi smo već rekli svoje oko toga i večeras još imamo zadnji sastanak naše S&D grupe pa ćemo zauzeti konačan stav'.

Osvrnuo se na štrajk prosvjetara i izjavu Andreja Plenkovića koji je kazao kako se tu radi o politizaciji.

'Pa to je u svakom slučaju politizacija. Sjetimo se samo prije četiri godine kad je ljubio prsten Đuri Glogoškom pred šatorom ispred mog Ministarstva. Tada to nije bila politizacija, tada je to bila zaštita teško stečenih i ugroženih hrvatskih branitelja i ratnih vojnih invalida, a ovo sada je na Trgu bana Jelačića po starom dobrom običaju radi se o ljudima koji su čekali tramvaj. Jer tu treba opet optužiti i gradonačelnika kako je organizirao te tramvajske linije da 50 tisuća ljudi stoji na stanici i čeka tramvaj koji se očito zove "tramvaj zvan čežnja". Naravno da oni to sve okreću u politizaciju, užasno je teško', rekao je Matić.

'Ja sam inače isto nastavnik i imam poseban senzibilitet prema toj populaciji kojoj i sam pripadam. Uz dužno poštovanje, bilo koja profesija kad izrazi svoje nezadovoljstvo, negodovanje ili problematiku s kojom se susreće, ali gledajte - nastavnici pa to je jedna osnova. Pa sjetimo se, više vremena provedemo u školi nego kod kuće, to su naši drugi roditelji i žalosno je uopće pričati da se radi o 300 kuna, tu se radi o ponižavanju profesije, a svi se kunemo u to da trebamo ići debelo u 21. stoljeće prema 22. stoljeću. Ako naši nastavnici ostanu na razini onoga što je bilo u prošlom stoljeću ili pretprošlom, naravno da će cijela nacija patiti zbog toga', rekao je Matić.

Na pitanje vidi li se u štrajku odgovornost Blaženke Divjak, Matić odgovara: 'Sad je isto teško o tome govoriti, ministrica se tu nalazi između čekića i nakovnja i to je jako teško. Članica je Vlade, ali također sjetimo se da je ona profesorica tako da je, ajmo reći to bi bilo u sukobu interesa. Teško je provesti reformu u ovim uvjetima i usitinu mi kasnimo s tom reformom ako gledamo od nastanka Hrvatske države kasnimo 30 godina, a vjerojatno kasnimo i od prije. Sjetimo se samo do jučer da su naša djeca učila o floppy disku o kojem ona više pojma nemaju jer on ne postoji već 15-ak, dvadeset godina. prema tome, teško je to. To su pionirski koraci. Ja ne želim biti odvjetnik ni Blaženke Divjak, niti Ministarstva obrazovanja, ali da je lako - nije lako, ali u ovoj situaciji kada se sve ovo poklopilo posebno je teško'.