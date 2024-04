Predrag Matić: 'Plaču za djecom u Njemačkoj, a onda glasaju za HDZ'

SDP-ovci su u izbornom stožeru koalicije Rijeka pravde na Iblerovom trgu prve brojke dočekali zabrinuti i ozbiljna lica. Neslužbeno se od nekih u SDP-u moglo čuti da se postignuti rezultat ne može smatrati uspjehom, osobito ako se uzme u obzir to da su izbori održani usred tjedna i zabilježili visoku izlaznost. No također ne smatraju da je HDZ postigao velik uspjeh.

'Rezultati su manje-više očekivani. Sad ćemo pristupiti koalicijskim pregovorima, a oni drugi šopingu, kao što to uvijek rade. Zna se koji su to', kazao je Matić.

Komentirajući potporu predsjednika Zorana Milanovića, Matić je rekao da je to bio plus te da su sada karte otvorene. Upitan je li Most prihvatljiv, kaže da će to još vidjeti. No na pitanje o koaliciji HDZ-a i SDP-a, Matić je odlučno odgovorio: 'Samo u slučaju rata, a i tada bih se prije predao.'